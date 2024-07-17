Юрист недавно запрещенного в Германии периодического издания Compact Маркус Байзихт сообщил информагентству РИА Новости о намерении в ближайшее время оспорить решение Министерства внутренних дел о прекращении деятельности журнала.
Байзихт выразил уверенность в возможности обжалования данного запрета и подчеркнул, что команда издания намерена незамедлительно приступить к этому процессу. Он также отметил, что при сохранении принципа верховенства закона, у иска должны быть хорошие перспективы.
Ранее руководитель МВД Германии Нэнси Фезер объявила о закрытии журнала по ее инициативе. Причиной такого решения стало обвинение издания в том, что оно якобы выступает ключевым рупором ультраправых сил и ведет пропаганду против еврейского населения, мигрантов и парламентской демократии.
Во вторник были проведены обыски в помещениях, связанных с изданием, в нескольких федеральных землях.
По мнению МВД, журнал распространял материалы антисемитского, расистского и враждебного к меньшинствам характера, а также исторически ревизионистские статьи и теории заговора.
Однако на веб-сайте издания можно найти публикации, освещающие антисемитизм среди мигрантов и граждан Германии с миграционным прошлым, возмущенных действиями Израиля в секторе Газа. Кроме того, присутствуют материалы с критикой методов борьбы Израиля против ХАМАС.
13 июля на сайте журнала было опубликовано интервью с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Во вторник она связала закрытие издания с тем, что в интервью была озвучена правда, которую правительство Германии скрывает от своих граждан.
Compact издавался ежемесячно с 2010 года тиражом 40 тысяч экземпляров. У журнала также были собственный веб-сайт и YouTube-канал. Считается, что издание поддерживает тесные контакты с партией "Альтернатива для Германии" и другими европейскими движениями "новых правых".
Фото: www.flickr.com/Markus Winkler (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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