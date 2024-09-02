Найден способ определения рака и болезни Альцгеймера по анализу мочи

В КубГУ разработали анализ мочи в семь раз дешевле и в 50 раз точнее

Ученые из Кубанского государственного университета в Краснодаре совместно с коллегами разработали метод анализа мочи на предмет баланса аминокислот. Статья об исследовании вышла в Journal of Chromatography Open, сообщила пресс-служба Российского научного фонда в понедельник.

В качестве основного реагента изобретатели предложили фталилглицилхлорид. Он в 5-7 раз дешевле аналогов вроде дансилхлорида, а самое главное — реагирует со всеми аминокислотами, поэтому его не нужно много.

Фталилглицилхлорид — хлор- и азотсодержащее органическое вещество с двумя углеродными кольцами — образует высокостабильные соединения с искомыми аминокислотами, что позволяет хранить пробы до 48 часов после взятия анализа. За это время их можно отвезти в лабораторию, где проводится количественное исследование при помощи масс-анализатора.

Эксперименты на синтетической моче и настоящей, которую сдавали 20 добровольцев, показали, что чувствительность определения отдельных аминокислот, таких как аргинин, гистидин, цистин и глицин, оказалась выше, чем у тестов с использованием дансилхлорида, в 50 раз.

"Мы планируем расширить наш метод и определять амины и аминокислоты в крови, что важно для выявления генетических заболеваний у новорожденных. Например, когда в роддоме берут кровь из пяточки, с помощью анализа аминов и аминокислот можно будет с большей надёжностью определить наличие фенилкетонурии — генетического заболевания, из-за которого организм не может расщеплять фенилаланин — аминокислоту, содержащуюся в яйцах, мясе и молочных продуктах", — поделился планами профессор кафедры аналитической химии КубГУ доктор химических наук Азамат Темердашев.

На данном этапе разработка уже готова для внедрения в биомедицинских центрах для диагностики онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера.