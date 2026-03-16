Чемоданы на выход: тысячи студентов УрФУ вынужденно освобождают кампус ради международного события

Руководство Уральского федерального университета официально подтвердило масштабное переселение студентов из кампуса в Новокольцовском районе Екатеринбурга. Маневренный фонд планируют освободить до 1 июля 2026 года для размещения участников Международного фестиваля молодежи. Вернуться в свои комнаты учащиеся смогут не раньше октября, а сам учебный процесс на этот период переведут в гибридный формат. Администрация вуза уже разработала систему компенсаций за аренду жилья и проезд до дома для студентов, обучающихся на бюджетной основе.

Сроки выселения и логистика переезда

Освобождение комнат в Новокольцовском станет обязательным условием для всех проживающих, большинство из которых — иногородние студенты и представители спортивного института. Процесс начнется в середине лета, при этом крайний срок выезда назначен на 1 июля. Университет берет на себя организационные вопросы: на территории кампуса подготовят специальные камеры хранения, предоставят упаковочные материалы и грузовой транспорт с грузчиками.

Для тех, кому некуда уехать на время трехмесячного перерыва, предусмотрено частичное размещение в городских общежитиях УрФУ. Однако места в центре города распределят по жесткой системе приоритетов. В первую очередь их получат льготные категории, включая участников СВО и их семьи, а также студенческие семьи и активистов органов самоуправления. Всем остальным придется искать жилье самостоятельно или отправляться в родные города.

Администрация вуза подчеркивает, что такие меры необходимы для подготовки площадки к приему 10 тысяч гостей фестиваля. Несмотря на временные неудобства, студенты получат бонус в виде косметического ремонта и профессионального клининга помещений, которые проведут сразу после разъезда делегаций. Ожидается, что инфраструктура кампуса будет полностью обновлена к началу второго месяца осени.

Меры поддержки и денежные выплаты

Финансовая нагрузка на студентов будет частично демпфирована за счет вузовских субсидий и отмены текущих платежей. На весь период отсутствия в кампусе переселенные жильцы полностью освобождаются от платы за проживание. Для студентов-бюджетников предусмотрена прямая денежная компенсация билетов до места постоянной регистрации и обратно, лимит которой составляет 20 тысяч рублей при наличии подтверждающих документов.

Те, кто решит остаться в Екатеринбурге и снимать квартиру, также могут рассчитывать на поддержку. Университет готов частично покрыть расходы на аренду для бюджетников, которым не хватило мест в городских корпусах. Особые условия созданы для семейных пар: студенческие семьи с детьми могут претендовать на выплату до 40 тысяч рублей для компенсации трат на съемное жилье на открытом рынке.

«Далее размещение будет предоставляться другим нуждающимся по заявлению при наличии свободных мест», — отметили в распоряжении УрФУ.

Это означает, что окончательный список тех, кто сможет остаться в черте города за счет ресурсов университета, будет ясен только после обработки всех заявок от приоритетных групп. Остальным придется полагаться на собственные средства или на обещанные механизмы субсидирования аренды.

Учеба на дистанте и возвращение в кампус

Учебный год в сентябре начнется по особому графику, чтобы не создавать логистический коллапс. Лекции и семинары перейдут в гибридный режим: очные занятия сохранят для тех, кто находится в Екатеринбурге, а для уехавших студентов организуют полноценный дистанционный формат. Такая мера позволит избежать лишних поездок по городу в период проведения фестиваля, который пройдет с 11 по 17 сентября.

Для студентов, имеющих академические задолженности, администрация пошла на встречу и ввела продление сроков. Все хвосты за летнюю сессию можно будет закрыть до 30 октября 2026 года без риска отчисления. Это сделано специально для иногородних учащихся, чье личное присутствие в вузе будет затруднено из-за временного отсутствия места в общежитии и переезда домой.

Заселение обратно в Новокольцовское начнется после 1 октября, когда международные делегации и волонтеры покинут Екатеринбург. Изначально масштабное событие планировали провести в Красноярске, однако соседний регион отказался от приема гостей из-за масштабных ремонтных работ к 400-летию города. Теперь нагрузка по приему двух тысяч волонтеров и тысяч участников со всего мира легла на инфраструктуру Уральского федерального университета.