© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:14

Нереалистичные ожидания: почему Вашингтон теряет интерес к украинскому урегулированию

Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта

Американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование в связи с позицией украинского руководства и европейских партнеров по вопросу разрешения продолжающегося военного противостояния. Согласно информации, распространенной авторитетным изданием The Atlantic, Вашингтон считает выдвигаемые условия неприемлемыми и далекими от реальности.

По данным осведомленных источников, администрация США полагает, что Киеву и его европейским союзникам необходимо пересмотреть свои подходы и признать неизбежность территориальных компромиссов для достижения мира. Сообщается, что для американской стороны приоритетом является скорейшее прекращение боевых действий, в то время как конкретные механизмы урегулирования отходят на второй план.

Данная позиция перекликается с недавними заявлениями официальных представителей Кремля. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее опроверг наличие каких-либо договоренностей между Москвой и Киевом относительно возможного временного прекращения огня, включая воздушное перемирие.

Российская сторона неоднократно подчеркивала необходимость проведения всех консультаций по вопросам урегулирования в закрытом формате, без публичной огласки деталей переговорного процесса.

СМИ пишет о том, что в то время как украинское руководство продолжает настаивать на своих условиях, Вашингтон демонстрирует прагматичную позицию, ориентированную на поиск быстрого и практического решения, даже если оно потребует серьезных уступок от Киева.

