Империя рушится: как Кидман и Урбан поделят 36 миллионов долларов недвижимости

Развод знаменитой пары Николь Кидман и Кита Урбана после 19 лет брака стал неожиданностью для многих поклонников. Их отношения всегда считались крепкими, но в начале недели стало известно о расставании. Теперь перед юристами бывших супругов стоит непростая задача — разделить внушительный портфель недвижимости, который оценивается в 36 миллионов долларов.

"Иногда отношения просто идут своим чередом", — пояснил источник, добавив, что Кидман не хотела расставания и "пыталась все спасти”.

На данный момент Николь Кидман остаётся в доме в Нэшвилле, штат Теннесси, вместе с двумя дочерьми — 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Кит Урбан, по информации СМИ, приобрёл новое жильё в этом же городе. Их дом в Нэшвилле долгое время был основной резиденцией пары. Особняк, купленный в 2008 году за 3,47 миллиона долларов в закрытом комплексе Нортумберленда, оборудован теннисными кортами и роскошным бассейном.

Кроме того, у бывших супругов есть несколько дорогих объектов за пределами Теннесси. В Беверли-Хиллз они владеют домом стоимостью 4,7 миллиона долларов с пятью спальнями, четырьмя ванными и бассейном с беседкой. К сожалению, в феврале 2025 года этот особняк стал объектом ограбления.

В Нью-Йорке у пары есть квартира на Манхэттене, купленная в 2010 году за 10 миллионов долларов. Позднее, в 2020 году, они приобрели ещё один особняк в престижном районе Трайбека стоимостью 3,5 миллиона долларов. Эти объекты обеспечивают супругам доступ к центральным районам мегаполиса и предоставляют высокий уровень комфорта.

Австралия также входит в их недвижимое наследие. В 2008 году они купили ферму на родине Кидман за 4-6,5 миллиона долларов, а год спустя приобрели пентхаус в Сиднее за 4 миллиона. Эти объекты предоставляли пару как личные резиденции, так и возможность вести бизнес или отдыхать на родине актрисы.

Кроме того, в июле 2025 года Николь Кидман подала заявление на вид на жительство в Португалии. Это связано с тем, что у пары есть дом в Лиссабоне, судьба которого пока остаётся неизвестной в контексте развода.

Советы шаг за шагом: как оценить совместную собственность при разводе

Составить полный список объектов, включая дома, квартиры, земельные участки и инвестиционную недвижимость. Определить рыночную стоимость каждого объекта с учётом состояния и инфраструктуры. Оценить доходность объектов, если они используются для сдачи в аренду или коммерческих целей. Разделить активы по договорённости или через суд с учётом интересов детей. Подумать о продаже отдельных объектов для упрощения раздела имущества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование документации → сложный судебный процесс → собрать все акты купли-продажи и оценочные отчёты. Неучёт налогов → неожиданные расходы → проконсультироваться с налоговым юристом. Недооценка ценности объектов → несправедливое разделение → привлечение независимого оценщика.

А что если…

Если бывшие супруги не смогут договориться о разделе недвижимости, суд назначит экспертов для оценки каждого объекта и предложит варианты компенсации. Иногда выгоднее продать дорогие объекты и разделить вырученные средства, чем сохранять совместное владение.

FAQ

Как выбрать, какой дом оставить после развода?

Выбор обычно основывается на удобстве для детей, расположении и стоимости содержания.

Сколько стоит оценка недвижимости при разделе?

В среднем от 0,5% до 2% от стоимости объекта, в зависимости от региона и типа недвижимости.

Что лучше — делить дома или продавать и делить деньги?

Если объекты расположены в разных странах или имеют высокие налоги, продажа может быть проще и экономически выгоднее.

Мифы и правда

Миф: "Все объекты делятся поровну автоматически".

Правда: деление зависит от договорённости сторон и местных законов о совместной собственности.

Миф: "Недвижимость в США и Австралии оценивается одинаково".

Правда: рыночные условия и налоги сильно различаются по регионам.

3 интересных факта

Особняк в Нэшвилле имеет закрытый теннисный корт — редкость для жилых комплексов. Манхэттенская квартира пары стоит дороже, чем весь их дом в Австралии. Ограбление дома в Беверли-Хиллз произошло спустя 17 лет после покупки.

Исторический контекст