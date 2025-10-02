Империя рушится: как Кидман и Урбан поделят 36 миллионов долларов недвижимости
Развод знаменитой пары Николь Кидман и Кита Урбана после 19 лет брака стал неожиданностью для многих поклонников. Их отношения всегда считались крепкими, но в начале недели стало известно о расставании. Теперь перед юристами бывших супругов стоит непростая задача — разделить внушительный портфель недвижимости, который оценивается в 36 миллионов долларов.
"Иногда отношения просто идут своим чередом", — пояснил источник, добавив, что Кидман не хотела расставания и "пыталась все спасти”.
На данный момент Николь Кидман остаётся в доме в Нэшвилле, штат Теннесси, вместе с двумя дочерьми — 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Кит Урбан, по информации СМИ, приобрёл новое жильё в этом же городе. Их дом в Нэшвилле долгое время был основной резиденцией пары. Особняк, купленный в 2008 году за 3,47 миллиона долларов в закрытом комплексе Нортумберленда, оборудован теннисными кортами и роскошным бассейном.
Кроме того, у бывших супругов есть несколько дорогих объектов за пределами Теннесси. В Беверли-Хиллз они владеют домом стоимостью 4,7 миллиона долларов с пятью спальнями, четырьмя ванными и бассейном с беседкой. К сожалению, в феврале 2025 года этот особняк стал объектом ограбления.
В Нью-Йорке у пары есть квартира на Манхэттене, купленная в 2010 году за 10 миллионов долларов. Позднее, в 2020 году, они приобрели ещё один особняк в престижном районе Трайбека стоимостью 3,5 миллиона долларов. Эти объекты обеспечивают супругам доступ к центральным районам мегаполиса и предоставляют высокий уровень комфорта.
Австралия также входит в их недвижимое наследие. В 2008 году они купили ферму на родине Кидман за 4-6,5 миллиона долларов, а год спустя приобрели пентхаус в Сиднее за 4 миллиона. Эти объекты предоставляли пару как личные резиденции, так и возможность вести бизнес или отдыхать на родине актрисы.
Кроме того, в июле 2025 года Николь Кидман подала заявление на вид на жительство в Португалии. Это связано с тем, что у пары есть дом в Лиссабоне, судьба которого пока остаётся неизвестной в контексте развода.
Советы шаг за шагом: как оценить совместную собственность при разводе
-
Составить полный список объектов, включая дома, квартиры, земельные участки и инвестиционную недвижимость.
-
Определить рыночную стоимость каждого объекта с учётом состояния и инфраструктуры.
-
Оценить доходность объектов, если они используются для сдачи в аренду или коммерческих целей.
-
Разделить активы по договорённости или через суд с учётом интересов детей.
-
Подумать о продаже отдельных объектов для упрощения раздела имущества.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование документации → сложный судебный процесс → собрать все акты купли-продажи и оценочные отчёты.
-
Неучёт налогов → неожиданные расходы → проконсультироваться с налоговым юристом.
-
Недооценка ценности объектов → несправедливое разделение → привлечение независимого оценщика.
А что если…
Если бывшие супруги не смогут договориться о разделе недвижимости, суд назначит экспертов для оценки каждого объекта и предложит варианты компенсации. Иногда выгоднее продать дорогие объекты и разделить вырученные средства, чем сохранять совместное владение.
FAQ
Как выбрать, какой дом оставить после развода?
Выбор обычно основывается на удобстве для детей, расположении и стоимости содержания.
Сколько стоит оценка недвижимости при разделе?
В среднем от 0,5% до 2% от стоимости объекта, в зависимости от региона и типа недвижимости.
Что лучше — делить дома или продавать и делить деньги?
Если объекты расположены в разных странах или имеют высокие налоги, продажа может быть проще и экономически выгоднее.
Мифы и правда
-
Миф: "Все объекты делятся поровну автоматически".
Правда: деление зависит от договорённости сторон и местных законов о совместной собственности.
-
Миф: "Недвижимость в США и Австралии оценивается одинаково".
Правда: рыночные условия и налоги сильно различаются по регионам.
3 интересных факта
-
Особняк в Нэшвилле имеет закрытый теннисный корт — редкость для жилых комплексов.
-
Манхэттенская квартира пары стоит дороже, чем весь их дом в Австралии.
-
Ограбление дома в Беверли-Хиллз произошло спустя 17 лет после покупки.
Исторический контекст
-
2008-2009: инвестиции в Австралию — ферма и пентхаус.
-
2010: покупка манхэттенской квартиры, расширение присутствия в США.
-
2020: приобретение Трайбека для городской жизни.
