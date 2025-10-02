Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Николь Кидман
Николь Кидман
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 5:38

Империя рушится: как Кидман и Урбан поделят 36 миллионов долларов недвижимости

Николь Кидман и Кит Урбан разделят недвижимость на сумму 36 миллионов долларов после развода

Развод знаменитой пары Николь Кидман и Кита Урбана после 19 лет брака стал неожиданностью для многих поклонников. Их отношения всегда считались крепкими, но в начале недели стало известно о расставании. Теперь перед юристами бывших супругов стоит непростая задача — разделить внушительный портфель недвижимости, который оценивается в 36 миллионов долларов.

"Иногда отношения просто идут своим чередом", — пояснил источник, добавив, что Кидман не хотела расставания и "пыталась все спасти”.

На данный момент Николь Кидман остаётся в доме в Нэшвилле, штат Теннесси, вместе с двумя дочерьми — 17-летней Сандей Роуз и 14-летней Фейт Маргарет. Кит Урбан, по информации СМИ, приобрёл новое жильё в этом же городе. Их дом в Нэшвилле долгое время был основной резиденцией пары. Особняк, купленный в 2008 году за 3,47 миллиона долларов в закрытом комплексе Нортумберленда, оборудован теннисными кортами и роскошным бассейном.

Кроме того, у бывших супругов есть несколько дорогих объектов за пределами Теннесси. В Беверли-Хиллз они владеют домом стоимостью 4,7 миллиона долларов с пятью спальнями, четырьмя ванными и бассейном с беседкой. К сожалению, в феврале 2025 года этот особняк стал объектом ограбления.

В Нью-Йорке у пары есть квартира на Манхэттене, купленная в 2010 году за 10 миллионов долларов. Позднее, в 2020 году, они приобрели ещё один особняк в престижном районе Трайбека стоимостью 3,5 миллиона долларов. Эти объекты обеспечивают супругам доступ к центральным районам мегаполиса и предоставляют высокий уровень комфорта.

Австралия также входит в их недвижимое наследие. В 2008 году они купили ферму на родине Кидман за 4-6,5 миллиона долларов, а год спустя приобрели пентхаус в Сиднее за 4 миллиона. Эти объекты предоставляли пару как личные резиденции, так и возможность вести бизнес или отдыхать на родине актрисы.

Кроме того, в июле 2025 года Николь Кидман подала заявление на вид на жительство в Португалии. Это связано с тем, что у пары есть дом в Лиссабоне, судьба которого пока остаётся неизвестной в контексте развода.

Советы шаг за шагом: как оценить совместную собственность при разводе

  1. Составить полный список объектов, включая дома, квартиры, земельные участки и инвестиционную недвижимость.

  2. Определить рыночную стоимость каждого объекта с учётом состояния и инфраструктуры.

  3. Оценить доходность объектов, если они используются для сдачи в аренду или коммерческих целей.

  4. Разделить активы по договорённости или через суд с учётом интересов детей.

  5. Подумать о продаже отдельных объектов для упрощения раздела имущества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорирование документации → сложный судебный процесс → собрать все акты купли-продажи и оценочные отчёты.

  2. Неучёт налогов → неожиданные расходы → проконсультироваться с налоговым юристом.

  3. Недооценка ценности объектов → несправедливое разделение → привлечение независимого оценщика.

А что если…

Если бывшие супруги не смогут договориться о разделе недвижимости, суд назначит экспертов для оценки каждого объекта и предложит варианты компенсации. Иногда выгоднее продать дорогие объекты и разделить вырученные средства, чем сохранять совместное владение.

FAQ

Как выбрать, какой дом оставить после развода?
Выбор обычно основывается на удобстве для детей, расположении и стоимости содержания.

Сколько стоит оценка недвижимости при разделе?
В среднем от 0,5% до 2% от стоимости объекта, в зависимости от региона и типа недвижимости.

Что лучше — делить дома или продавать и делить деньги?
Если объекты расположены в разных странах или имеют высокие налоги, продажа может быть проще и экономически выгоднее.

Мифы и правда

  • Миф: "Все объекты делятся поровну автоматически".
    Правда: деление зависит от договорённости сторон и местных законов о совместной собственности.

  • Миф: "Недвижимость в США и Австралии оценивается одинаково".
    Правда: рыночные условия и налоги сильно различаются по регионам.

3 интересных факта

  1. Особняк в Нэшвилле имеет закрытый теннисный корт — редкость для жилых комплексов.

  2. Манхэттенская квартира пары стоит дороже, чем весь их дом в Австралии.

  3. Ограбление дома в Беверли-Хиллз произошло спустя 17 лет после покупки.

Исторический контекст

  • 2008-2009: инвестиции в Австралию — ферма и пентхаус.

  • 2010: покупка манхэттенской квартиры, расширение присутствия в США.

  • 2020: приобретение Трайбека для городской жизни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сарик Андреасян рассказал, что посмотрел около 8000 фильмов за жизнь вчера в 21:51

Счёт идёт на тысячи: правда о киномании Сарика Андреасяна, которая поражает

Режиссёр Сарик Андреасян поделился, как просмотр тысяч фильмов помогает ему вдохновляться и развивать профессиональные навыки.

Читать полностью » Мэнди Тифи опровергла слухи о конфликтах на свадьбе Селены Гомес и Бенни Бланко вчера в 20:52

Скандалы в мусор: мать Селены Гомес опровергла слухи о конфликтах на торжестве

Мать Селены Гомес опровергла слухи о скандале на свадьбе певицы, рассказав о трогательных моментах торжества в Калифорнии.

Читать полностью » Dailу Mail: принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для образования своих детей вчера в 19:45

Шок в королевской семье: Гарри и Меган отказались от обучения за границей

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали Великобританию для учебы своих детей, чтобы они росли ближе к семье и имели стабильные дружеские связи.

Читать полностью » Селин Дион и Омар Си озвучат мультфильм Пола Маккартни вчера в 18:59

Селин Дион против тишины: семейная анимация "Высоко в облаках" возвращает музыку детям

Селин Дион и Омар Си озвучат бельчонка Виррала в мультфильме Пола Маккартни, где музыка возвращает радость в мир без мелодий.

Читать полностью » Стас Пьеха рассказал о драках в хоровом училище Санкт-Петербурга вчера в 17:59

Смелость в рваной форме: Пьеха вспоминает свои первые школьные драки

Стас Пьеха вспомнил свои школьные годы и признался, что участвовал в драках в хоровом училище, рассказывая о необычных уроках смелости и дружбы.

Читать полностью » Netflix завершил съемки финального сезона сериала вчера в 15:54

Секреты закулисья "Ведьмака": что стоит знать перед финалом истории

Финальный сезон "Ведьмака" завершает восьмилетнюю эпопею Netflix. Что ждет Геральта и Цири в последних сериях, станет известно совсем скоро.

Читать полностью » Icegergert & Sky Rae с песней вчера в 14:57

Лето под ритмами "Наследства": Icegergert & Sky Rae захватили музыкальный Олимп

Хит "Наследство" возглавил летний чарт, Тейлор Свифт установила рекорд, а молодая аудитория выбрала новых кумиров. Но что скрывается за цифрами?

Читать полностью » Актриса Кира Найтли отказалась от новых съёмок вчера в 13:32

Пираты оставили шрам: Кира Найтли призналась, почему не вернется к культовой франшизе

Кира Найтли рассказала, почему не вернется к роли Элизабет Суонн и как крупные проекты влияют на личную жизнь актеров.

Читать полностью »

Новости
Технологии

Стартап Periodic Labs привлёк $300 млн от Andreessen Horowitz, Nvidia и Джеффа Безоса
Авто и мото

ГИБДД напомнило о штрафах за езду с прицепом без номеров и документов
Красота и здоровье

Завтрак с белками и жирами даёт энергию и концентрацию — подчеркнула Алиона Стратулат
Еда

Салат с кальмарами, сыром и огурцом сохраняет свежесть и нежный вкус
УрФО

Жительница Челябинска зарегистрировала 90 мигрантов по поддельным адресам — МВД
Спорт и фитнес

Упражнение подъём ног в висе укрепляет пресс и корпус — мнение специалистов
Питомцы

Зоопсихологи: охота на насекомых у кошек связана с инстинктами, а не с голодом
Еда

Салат из свеклы, картофеля и моркови сохраняет яркий цвет и насыщенный вкус
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet