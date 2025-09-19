Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черенкование растений в саду
Черенкование растений в саду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 20:39

Огород вместо психотерапии: как растения спасают от стресса мегаполиса

Садоводство стало популярным занятием среди городских жителей и знаменитостей

Садоводство, которое ещё недавно казалось занятием для пенсионеров или жителей деревни, сегодня превращается в модный ритуал. Балконы, подоконники и даже крыши городских домов становятся маленькими оазисами, а знаменитости всё чаще делятся своим опытом выращивания зелени и овощей.

Гарденинг как новая мода

Памела Андерсон признаётся, что работа с землёй помогла ей переосмыслить собственную жизнь:

"Когда я начала заниматься садоводством, строить свой садик, то поняла — это как метафора сборки моей жизни: все заново. Я принялась сажать семена и увидела, что самые мелкие вещи становятся по-настоящему важными", — сказала Памела Андерсон.

При этом она подчеркнула, что не следует строгим "правилам грядок": растения у неё растут пятнами, а не рядами. Такой творческий подход, по её словам, раздражает некоторых, но выглядит впечатляюще.

Знаменитости и их грядки

Гарденинг стал частью образа жизни известных персон.
• Меган Маркл выращивает овощи и фрукты, учит детей ценить труд и называет наличие собственной земли привилегией.
• Дэвид Бекхэм радуется моркови, выращенной своими руками.
• Дженнифер Энистон воспринимает уход за растениями как медитацию.
• Jacquemus и Ushatava выпускают коллекции в "фермерском" стиле, подчёркивая тренд.

Почему это так популярно

Сегодня более половины населения планеты живёт в городах, а к 2050 году показатель вырастет до 68%. Желание "вернуться к земле" становится естественным ответом на ритм мегаполиса. Даже маленький куст базилика на подоконнике способен подарить чувство устойчивости и уверенности в себе.

Подводные камни городского огорода

  1. Ограниченное пространство. Балкон или подоконник не заменят дачный участок, поэтому нужно выбирать компактные культуры.

  2. Стоимость. Семена, горшки, грунт и лампы для подсветки — затраты невелики, но они есть.

  3. Время. Растения требуют регулярного ухода: полив, рыхление, пересадка.

  4. Ошибки новичков. Часто начинающие садоводы переливают растения или неправильно подбирают свет.

Как организовать мини-огород

  1. Начните с зелени — базилик, петрушка, салат.

  2. Подберите лёгкие контейнеры и универсальный грунт.

  3. Обеспечьте доступ к солнцу или используйте фитолампы.

  4. Поливайте умеренно, но регулярно.

  5. Добавляйте декоративные элементы — садик должен радовать глаз.

А что если…

Если в квартире совсем нет места, всегда можно обратиться к городским инициативам: в ряде мегаполисов создаются общественные "урбан-сады", где жители выращивают овощи и травы вместе. Это не только способ получить свежие продукты, но и новый формат общения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Садоводы в сентябре сокращают полив цветов и прекращают подкормку азотом сегодня в 16:11

Осень подкрадывается, а сад ещё живёт летом: вот как помочь ему пережить переход

Какие шаги нужно сделать в конце лета, чтобы сад оставался свежим осенью и легче пережил зиму.

Читать полностью » Яичная скорлупа в огороде: агрономы объяснили пользу, вред и правильное применение сегодня в 15:28

Слизни смеются первыми: народное средство сработало только в легендах

Яичная скорлупа в саду — польза или вред? Разбираем мифы и факты: как правильно применять, а когда лучше отказаться.

Читать полностью » Ошибки садоводов осенью приводят к снижению урожая весной — мнение агрономов сегодня в 14:23

Осенняя лень — весенняя каторга: пять шагов, которые сэкономят силы и спасут урожай

Осень — не время отдыха, а возможность заложить основу урожая. Какие работы стоит провести в сентябре, чтобы весной было проще?

Читать полностью » Эксперты: скарификация газона улучшает доступ влаги и воздуха к корням сегодня в 14:22

Враг газона растёт тише травы: один сезон — и земля превращается в моховое болото

Осенью мох и сорняки легко захватывают газон. Но есть приём, который вернёт траве густоту и свежесть — понадобится только один инструмент.

Читать полностью » Осенью в Забайкальском крае рекомендуют сеять сидераты для восстановления почвы сегодня в 13:43

Сделаете ошибку осенью — весной останетесь без урожая: как сидераты спасают почву в Забайкалье

Осенью в Забайкалье можно подготовить грядки к будущему урожаю. Узнайте, какие зелёные удобрения выбрать, чтобы земля отдохнула и стала плодороднее.

Читать полностью » Болезнь столбур делает помидоры твёрдыми и белыми внутри — мнение специалистов сегодня в 13:23

Красные яблоки обмана: почему на грядке вместо сладких томатов растут белые и жёсткие плоды

Почему томаты бывают бледными и жёсткими? Всё о сортах, ошибках ухода, болезнях и способах сохранить вкус даже зимой.

Читать полностью » Эксперты: правильная глубина посадки картофеля предотвращает загнивание клубней и повышает урожайность в открытом грунте сегодня в 12:23

Земля мстит за небрежность: мелкая посадка делает клубни зелёными и опасными для здоровья

Ошибка в глубине посадки картофеля может стоить всего урожая. Как правильно сажать клубни и какие методы выбрать?

Читать полностью » Калмыкия: садоводы используют древесную золу для удобрения почвы и защиты растений сегодня в 12:22

Один неверный шаг — и зола уничтожит ваш огород в Калмыкии быстрее засухи

Зола творит чудеса в саду и огороде Калмыкии: улучшает урожай, защищает от вредителей и экономит деньги. Но есть нюансы, которые нужно знать.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперты назвали виды экзотических попугаев, которые умеют говорить
Технологии

Минцифры: Госуслуги, банки и соцсети сохранят доступ при перебоях интернета
Садоводство

Полив, подкормка и обрезка: основные задачи садовода в сентябре
Наука

Учёные впервые синтезировали метантетрол — молекулу с четырьмя гидроксильными группами
Дом

Эксперты по уборке: уксус и спирт не уступают магазинным средствам для мытья окон
Культура и шоу-бизнес

Университет Теннесси запустит курс по истории США через игры серии GTA
Туризм

Байкал готовят к наплыву туристов: проект "360" благоустраивает экотропы и зоны отдыха
Наука

ДВО РАН: минералы могут использоваться для безопасного захоронения радиоактивного цезия-137
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet