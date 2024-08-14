Ученые из разных стран выяснили, что птицы в городах опаснее своих сельских сородичей

Исследование международной группы ученых из Великобритании, Чили и Швеции показало, что городские птицы чаще являются переносчиками бактерий, устойчивых к антибиотикам, чем их сельские сородичи.
Ученые из разных стран проанализировали геномы бактерии Campylobacter jejuni в образцах помета различных видов птиц. Оказалось, что в городах птицы носят больше штаммов этой бактерии, а также штаммы с высокой степенью устойчивости к антибиотикам. Это может быть связано с контактом птиц с загрязненными участками, такими как свалки и загрязненные водоемы.
Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim (GNU Free Documentation License, Version 1.2)
МИД РФ: Москва обеспокоена визитом Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме
МИД РФ выразил глубокую обеспокоенность по поводу визита министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в мечеть "Аль-Акса" в Иерусалиме. Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел.
ERR: Премьер Эстонии Михал обсудил угрозу РФ в сауне с коллегой из Финляндии Орпо
Премьер Эстонии Кристен Михал обсудил вопрос "российской угрозы" с премьером Финляндии Петтери Орпо при посещении бани, пишет ERR. В ходе конференции Михал и Орпо подвели итоги визита эстонского политика, отметив, что обсуждали перспективы военной поддержки ВСУ от обеих стран.
Дерматолог Байрамова: автозагар требует тщательного выбора
Дерматолог Сабина Байрамова рассказала о преимуществах и недостатках альтернативных методов загара. Она выделила несколько способов: автозагар, бронзатор, моментальный загар и солярий.
Врач Жемчугов: учителям и медработникам следует пройти вакцинацию от гриппа
Иммунолог Владислав Жемчугов поделился мнением о том, что некоторым профессионалам следует незамедлительно пройти вакцинацию от гриппа. Он отметил, что особенно это касается тех, кто по роду своей деятельности постоянно контактирует с большим количеством людей, включая учителей, медработников и работников торговли.