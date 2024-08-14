Ученые из разных стран выяснили, что птицы в городах опаснее своих сельских сородичей

Исследование международной группы ученых из Великобритании, Чили и Швеции показало, что городские птицы чаще являются переносчиками бактерий, устойчивых к антибиотикам, чем их сельские сородичи.

Ученые из разных стран проанализировали геномы бактерии Campylobacter jejuni в образцах помета различных видов птиц. Оказалось, что в городах птицы носят больше штаммов этой бактерии, а также штаммы с высокой степенью устойчивости к антибиотикам. Это может быть связано с контактом птиц с загрязненными участками, такими как свалки и загрязненные водоемы.

Фото: commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim (GNU Free Documentation License, Version 1.2)