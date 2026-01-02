Водохранилища — не единственный козырь: как столица Крыма подстраховалась от дефицита воды

Даже при крайне неблагоприятном развитии водохозяйственной ситуации Симферополь не останется без водоснабжения. Власти и профильные службы располагают резервными возможностями, которые позволяют компенсировать возможный дефицит поверхностных ресурсов. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.

По его словам, система водоснабжения столицы республики выстроена с учётом рисков засухи и климатических колебаний. Это даёт возможность заранее планировать действия и избегать экстренных мер в случае ухудшения ситуации.

Резервы поверхностных и подземных источников

Максим Новик отметил, что в распоряжении предприятия находятся три крупных водохранилища, которые обеспечивают базовое водоснабжение Симферополя. Одновременно с этим "Вода Крыма" эксплуатирует значительное количество артезианских скважин, готовых к использованию при необходимости.

В случае наступления засушливого периода возможен переход на подземные источники. Артезианская вода, по словам руководителя предприятия, рассматривается как надёжный резерв, который позволяет поддерживать стабильную подачу ресурса населению даже при снижении притока в водохранилища.

Гибкое управление системой водоснабжения

Глава компании подчеркнул, что наличие альтернативных источников даёт возможность гибко управлять всей системой. Это касается не только перехода на подземные воды, но и перераспределения объёмов подачи между различными районами города и прилегающими территориями.

Такая модель позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и оптимизировать нагрузку на инфраструктуру. В "Воде Крыма" считают, что именно диверсификация источников является ключевым элементом устойчивости водоснабжения.

Гарантии стабильности в условиях изменений климата

Принятые меры, по словам Новика, направлены на обеспечение долгосрочной стабильности водоснабжения Симферополя. Они учитывают возможные климатические изменения и риски ухудшения ситуации с поверхностными источниками воды.