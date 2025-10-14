Город застрял в будке: Екатеринбург обсуждает дизайн постов охраны

Кто бы мог подумать, что охранные будки на парковках станут темой для обсуждения в городской думе? Но именно это случилось в Екатеринбурге: депутаты задумались о создании единого стиля для постов охраны муниципальных стоянок. Поводом стали жалобы на их внешний вид, который, по словам народных избранников, давно не соответствует современному городу.

Старые будки и новая руководительница

Сегодня в Екатеринбурге работает около 55 муниципальных парковок, где трудятся 31 сотрудник охраны. Их рабочие места — тесные, неухоженные будки, больше напоминающие постройки из 90-х.

Исполняющая обязанности директора МБУ "Городская служба автопарковок" Марина Ярулина, возглавившая организацию в июле, призналась: "Причина в недофинансировании. Средств на обновление помещений у нас просто нет".

Тем не менее, именно с приходом Ярулиной вопрос внешнего облика стоянок вновь оказался на повестке.

Предложение из мэрии

Глава департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин выступил с инициативой обратиться в департамент архитектуры. Он предложил разработать единый стандарт оформления для всех будок охраны, чтобы они выглядели аккуратно и вписывались в общий облик города.

По словам Чаплыгина, такой подход поможет не только улучшить визуальное восприятие парковок, но и повысить уровень сервиса.

Что требуют депутаты

Кроме внешнего обновления, депутаты потребовали от МБУ "Городская служба автопарковок" предоставить отчёт о работе за 2024-2025 годы. Пока документов нет — прежний главный бухгалтер был уволен, как уточнила Ярулина, "из-за не очень хорошей деятельности".

Маленькая деталь большого города

На первый взгляд, обсуждение внешнего вида будок кажется мелочью. Но именно такие детали формируют впечатление о городе. Унифицированные, современные посты охраны могут стать ещё одним шагом к тому, чтобы Екатеринбург выглядел ухоженным, продуманным и комфортным для жителей.