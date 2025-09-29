Скамейка скажет, кто её сломал: в Челябинске начинается эпоха тотального видеонаблюдения

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал ускорить процесс установки систем видеонаблюдения в общественных пространствах города. По его словам, камеры должны появиться повсеместно, чтобы защитить места отдыха от вандалов.

"Все общественные пространства в Челябинске должны быть покрыты видеонаблюдением, чтобы не портили вандалы. Пока на набережной не установили видеокамеры, так постоянно все ломали и портили. Занимайтесь", — подчеркнул Лошкин на аппаратном совещании в мэрии.

Где появятся новые камеры

Ещё в июне администрация города объявила аукцион на установку новых постов видеонаблюдения.

В списке — более 80 адресов по всему Челябинску.

Начальная стоимость контракта составила 111 млн рублей .

Камеры должны появиться на набережной у "Мегаполиса", на кольце около аэропорта, улицах Бейвеля, Черкасской, Чичерина и других.

Существующие посты дооснастят камерами на Кировке и пешеходном мосту возле вокзала.

Уже работающие системы

В июле в городе открылся новый сквер на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта. Там установили шесть камер, обеспечивающих круглосуточный мониторинг. В мэрии отмечают, что устройства вандалоустойчивы и работают в любых погодных условиях.

Скоро видеонаблюдение появится и в благоустроенном сквере у кардиоцентра в Центральном районе. Этот проект реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и включает также пешеходные дорожки, скамейки и рыбацкие пирсы.