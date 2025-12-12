Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Own work by Ilbudka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:38

Этот сибирский город оказался совершенно другим: масштаб, природа и городская среда удивили

Красноярск оказался динамичным и развивающимся городом — тревел-блогер Марк Ерёмин

Город, который ожидали увидеть спокойным и провинциальным, оказался совсем другим — динамичным, многослойным и живым. Именно таким предстал Красноярск в заметках тревел-блогера, впервые побывавшего в одном из крупнейших городов Сибири. Об этом рассказал блогер Марк Ерёмин в личном блоге на платформе "Дзен", признавшись, что увиденное не совпало с его первоначальными ожиданиями.

Ожидания и реальность большого города

По словам автора, перед поездкой он был готов к типичной картине регионального центра, но реальность оказалась иной. Красноярск произвёл впечатление активно развивающегося города, в котором заметны масштаб и движение. Блогер подчеркнул, что ощущение "провинциальности" не подтвердилось ни в городской среде, ни в общем ритме жизни.

Особое внимание Ерёмин уделил сочетанию городской застройки и окружающей природы. По его наблюдениям, природный ландшафт здесь не оттеснён на периферию, а органично вписан в пространство города. Это, по его мнению, формирует особую атмосферу, редкую для крупных российских мегаполисов.

Природа как часть городского характера

Отдельное место в рассказе заняла природа Красноярска — реки, скалы и леса, находящиеся в непосредственной близости от городской застройки. Центральным элементом этого пейзажа блогер назвал Енисей, который произвёл на него сильное впечатление.

"Енисей — вообще отдельная история. Это не река, а характер. Он тяжелый, уверенный, холодный, широкий", — восхитился блогер Марк Ерёмин.

По его словам, именно река во многом задаёт тон восприятию города и подчёркивает его масштаб.

Городская среда без хаоса

Ерёмин также отметил изменения в архитектурном облике Красноярска. Старые дома, по его наблюдениям, постепенно сносятся, а на их месте появляются новые кварталы. При этом застройка не создаёт ощущения хаотичности и выглядит продуманной.

Центральную часть города блогер описал как сложное, но гармоничное сочетание разных эпох.

"Центр — это смесь нескольких реальностей. Ты идешь мимо купеческих зданий XIX века, затем натыкаешься на стеклянную бизнес-постройку, потом на советский кирпич, потом снова на что-то новое. Обычно такая смесь раздражает — а здесь наоборот создает ощущение живого организма, который еще выбирает себе лицо", — добавил он.

По мнению автора, именно эта многослойность делает город цельным и запоминающимся.

