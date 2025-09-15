Ты там живёшь, но официально тебя нет: земля у Русеевского карьера выходит из тени
В Железнодорожном районе Пензы микрорайон Барковка получит официальное название — Прибрежная. Соответствующее предложение депутаты гордумы поддержали на заседании 15 сентября. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.
Где именно?
Речь идёт о земле возле Русеевского карьера, которая входит в состав микрорайона Барковка.
Почему это важно?
И. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Косауров объяснил, что сейчас идёт процесс постановки на кадастровый учёт ранее учтённых участков. Ещё в 1994 году они были переданы гражданам в пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного строительства.
Однако у собственников возникла проблема:
без официального названия территории нельзя присвоить адреса их домам.
Следующий шаг
После утверждения названия "Прибрежная" станет возможным оформить адреса объектов недвижимости, что упростит жизнь жителям и даст возможность официально зарегистрировать свои дома.
