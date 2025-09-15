Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Ты там живёшь, но официально тебя нет: земля у Русеевского карьера выходит из тени

Микрорайон Барковка в Пензе получит название Прибрежная — гордума 15 сентября

В Железнодорожном районе Пензы микрорайон Барковка получит официальное название — Прибрежная. Соответствующее предложение депутаты гордумы поддержали на заседании 15 сентября. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии.

Где именно?

Речь идёт о земле возле Русеевского карьера, которая входит в состав микрорайона Барковка.

Почему это важно?

И. о. начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Косауров объяснил, что сейчас идёт процесс постановки на кадастровый учёт ранее учтённых участков. Ещё в 1994 году они были переданы гражданам в пожизненное наследуемое владение для индивидуального жилищного строительства.

Однако у собственников возникла проблема:

без официального названия территории нельзя присвоить адреса их домам.

Следующий шаг

После утверждения названия "Прибрежная" станет возможным оформить адреса объектов недвижимости, что упростит жизнь жителям и даст возможность официально зарегистрировать свои дома.

