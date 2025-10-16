Крысы больше не прячутся — и это пугает: в Екатеринбурге предлагают начать войну

В Екатеринбурге растёт тревога из-за увеличения числа крыс. Депутат гордумы Константин Киселёв обратился в департамент социальной политики мэрии с предложением выработать комплексную программу борьбы с грызунами. По его словам, ситуация может стать критической, особенно если предстоящая зима окажется тёплой.

"Такого не было никогда"

"Увеличилось количество крыс в городе. Мы понимаем, если зима будет тёплая, то их будет ещё больше. Об этом говорят и зоологи, и экологи. В дендрарии на Первомайской крысы размножились, потому что там они едят улиток и корм, который люди дают уткам. Я не знаю человека, который бы не встречал крыс на улице. Такого не было никогда. Это комплексная проблема. В рамках одного района её не решить", — заявил Киселёв на заседании комиссии гордумы по соцзащите.

Проблема остаётся без общей стратегии

Глава департамента соцполитики Вадим Чернопенев признал, что в Екатеринбурге нет единой программы по борьбе с крысами. Сейчас каждый район решает проблему самостоятельно. Однако чиновник пообещал обсудить вопрос с коллегами и рассмотреть возможность системных мер.

Крысы уже хозяйничают по всему городу

О нашествии грызунов в Екатеринбурге СМИ сообщали ещё в начале года. Крысы активно размножаются не только в центре, но и на окраинах — во дворах жилых домов и возле заброшенных построек. Местные жители жалуются, что грызуны перестали бояться людей и появляются даже днём.