Пешеходы вздохнут спокойно: потоки самокатов хотят развести по новой схеме

Развитие городской инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности стало необходимым условием для мегаполисов, где электросамокаты превратились в полноценный транспортный инструмент, заявил пресс-секретарь сервиса кикшеринга Whoosh Денис Балакирев. Что необходимо создать в городах для безопасного передвижения СИМов, он рассказал NewsInfo.

Ранее издание Finestia сообщило, что Правительство Российской Федерации официально обязало региональные власти разработать и утвердить комплексные планы развития инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов с электродвигателем. Согласно распоряжению, субъекты должны представить готовые программы до конца 2026 года.

Актуальность таких мер подтверждают и данные о том, что число поездок на электросамокатах требует введения новых правил.

По словам эксперта, электросамокаты существенно повышают транспортную доступность, особенно в новых жилых комплексах, которые часто возводятся на окраинах. Они становятся самым оперативным способом связи новостроек с остальными частями города, опережая в этом общественный транспорт и личные автомобили. При этом развитие микромобильности помогает разгрузить центры городов и улучшить экологическую ситуацию.

"Развивать инфраструктуру для электросамокатов необходимо. Сегодня, я думаю, это очевидно для всех. Просто потому, что самокаты действительно стали полноценным видом городского транспорта", — отметил эксперт.

Балакирев подчеркнул, что в регионах часто сталкиваются с нехваткой опыта проектирования такой инфраструктуры. Тем не менее преград для финансирования таких работ практически нет: муниципалитеты могут использовать федеральные программы, например, нацпроект "Формирование комфортной городской среды". Специалист напомнил, что расходы на личный автотранспорт растут, поэтому популяризация доступных сервисов аренды выглядит логичным шагом.

"У сервисов аренды электросамокатов есть все маршруты поездок. Более девяноста процентов всех поездок совершается по транспортному сценарию, точно знаем, на каких улицах есть необходимость возведения велодорожек. Речь не идет о том, чтобы сделать велополосы на каждой улице в каждом городе. Есть определенное количество наиболее востребованных жителями города маршрутов", — отметил специалист.

Эксперт добавил, что для создания условий для СИМ не всегда требуются масштабные стройки. Часто достаточно нанести разметку на крайней правой полосе проезжей части в рамках планового ремонта дорог. Подобный опыт уже демонстрирует Москва на примере Бульварного кольца и других улиц: такие решения не снижают пропускную способность для автомобилистов, но в условиях платной парковки и жесткого контроля становятся экономически выгодным способом управления трафиком.

Разделение потоков пешеходов и самокатчиков повышает общий уровень безопасности, что подтверждается успехами адаптации улиц в мегаполисах.

