От детских площадок до парков: Крым подвёл итоги года большого обновления

Власти Крыма в 2025 году сосредоточились на масштабном обновлении городской среды, сделав акцент на дворах, общественных пространствах и зонах отдыха. Итоги года показывают, что благоустройство остаётся одним из приоритетных направлений региональной политики, а часть проектов уже перешла в стадию завершения. Об этом сообщает издание "Вести Крыма".

Финансирование и общие итоги года

По словам главы республики Сергея Аксёнова, в 2025 году на благоустройство территорий было направлено порядка 5,8 млрд рублей. Эти средства позволили реализовать десятки проектов в разных муниципалитетах полуострова. К концу года в Крыму благоустроили 92 детские площадки, 103 общественные территории и 283 дворовых пространства.

Такие показатели отражают комплексный подход к развитию населённых пунктов. Работы велись не только в крупных городах, но и в небольших населённых пунктах, что позволило улучшить качество городской среды для жителей разных районов республики.

Ключевые объекты в городах Крыма

В течение года были завершены работы на ряде знаковых общественных территорий. В Бахчисарае привели в порядок территорию общего пользования на улице Гагарина. В Евпатории завершилось благоустройство сквера памяти погибших в результате взрыва жилого дома на улице Некрасова, который имеет важное символическое значение для города.

Обновлённые пространства появились также в Армянске вдоль улицы Магдесяна и в Красноперекопске — в сквере Героев Перекопа. В Феодосии завершены работы в сквере "40 лет Победы" и парке "Морской сад". В Симферополе благоустроили парк имени Т. Г. Шевченко и сквер Студенческий, которые активно используются жителями для отдыха и прогулок.

Проекты с переходом на 2026 год

Часть объектов продолжает обновляться и в новом году. В Детском парке Симферополя работы планируется завершить в 2026 году. Также продолжается благоустройство сквера "Городской сад" в Ялте, который после реконструкции должен стать одним из ключевых общественных пространств курорта.