Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Загрязнённый городской воздух
Загрязнённый городской воздух
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:43

Города плавятся на глазах: победа над смогом обернулась климатическим кошмаром

Снижение загрязнения воздуха привело к новому климатическому вызову в мегаполисах

На протяжении десятилетий экологи и медики боролись с загрязнением воздуха в городах. Закрывались угольные электростанции, внедрялись фильтры на заводах, автомобили оснащались катализаторами. И результаты были налицо: смог стал реже, воздух чище, а уровень заболеваемости дыхательных путей снизился.

Но исследования учёных из Техасского университета в Остине, опубликованные в журнале Environmental Research Letters, показали: у этой победы есть обратная сторона. Снижение содержания аэрозолей — мельчайших частиц, составляющих смог, — стало одной из причин усиления волн жары в городах.

Аэрозоли: враги и защитники

Обычно аэрозоли воспринимаются исключительно как загрязнители. Они попадают в воздух от промышленных выбросов, транспорта, сжигания топлива. Но у них есть физический эффект: отражение солнечного света обратно в космос.

Когда концентрация частиц была выше, они частично защищали города от перегрева. С уменьшением выбросов эта "защита" ослабла, и волны тепла стали чаще и интенсивнее.

Подсчитано, что вклад сокращения аэрозолей в рост числа волн жары в 2,5 раза выше, чем у парниковых газов.

Сравнение факторов влияния

Фактор Вклад в рост волн тепла Характеристика
Сокращение аэрозолей x2,5 выше, чем у парниковых газов Ослабление отражения солнечного света
Парниковые газы Значительный, но меньший Удерживают тепло в атмосфере
Урбанизация Локальный фактор "Острова тепла" в мегаполисах

Прогноз до 2080 года

Учёные рассчитали сценарий при дальнейшем снижении выбросов аэрозолей.

  • Сегодня среднее число жарких дней в году в городах — около 40.

  • К 2080 году эта цифра может вырасти до 110.

Наибольшие риски ожидают Южную Азию, Субсахарскую Африку, Южную Америку и Западную Европу.

Советы шаг за шагом: как смягчить эффект

  1. Озеленение городов - высадка деревьев, вертикальные сады, парки.

  2. Создание теневых зон - навесы, перголы, архитектурные решения.

  3. Вода в городе - фонтаны, пруды и искусственные водоёмы снижают локальную температуру.

  4. Новые стандарты строительства - энергоэффективные фасады, улучшенная вентиляция.

  5. Городская политика - планирование с учётом климата, снижение плотности застройки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: отказаться от борьбы с аэрозолями ради снижения жары.

  • Последствие: рост болезней сердца и лёгких, преждевременная смертность.

  • Альтернатива: искать другие методы охлаждения городов.

  • Ошибка: игнорировать влияние чистого воздуха на климат.

  • Последствие: недооценка рисков будущих волн тепла.

  • Альтернатива: включить климатический фактор в экологическую политику.

  • Ошибка: строить города без зелёных зон.

  • Последствие: усиление эффекта "острова тепла".

  • Альтернатива: обязательное озеленение и внедрение "синих инфраструктур" (водоёмов).

А что если…

…вместо традиционных решений будут внедряться инновационные? Например, крыши со светлой отражающей поверхностью, системы "умного охлаждения" улиц или здания, сохраняющие прохладу без кондиционеров. В будущем архитектура может вобрать в себя лучшие черты античных городов, где тень и вода были неотъемлемыми элементами.

Плюсы и минусы сокращения аэрозолей

Плюсы Минусы
Чище воздух, меньше смога Рост частоты волн тепла
Снижение болезней сердца и дыхательной системы Повышение летней смертности от жары
Улучшение видимости и экологии Дополнительные нагрузки на энергетику (кондиционирование)
Выполнение международных экологических норм Необходимость компенсирующих мер

FAQ

Значит ли это, что загрязнённый воздух лучше?
Нет. Аэрозоли опасны для здоровья, и их сокращение необходимо. Но нужно параллельно решать проблему жары другими методами.

Что важнее — парниковые газы или аэрозоли?
Оба фактора влияют, но по данным исследования, сокращение аэрозолей оказалось сильнее связано с ростом числа волн тепла.

Какие меры самые эффективные?
Комплекс: деревья, водоёмы, новые строительные стандарты и адаптация городской среды.

Мифы и правда

  • Миф: чистый воздух всегда означает лучший климат.

  • Правда: снижение аэрозолей усиливает нагрев городов.

  • Миф: достаточно бороться только с парниковыми газами.

  • Правда: аэрозоли играют не менее важную роль в локальном климате.

  • Миф: кондиционеры решат проблему жары.

  • Правда: они лишь повышают энергопотребление и усиливают выбросы.

Три интересных факта

  1. Первые системы озеленения крыш появились ещё в Вавилоне — знаменитые висячие сады тоже охлаждали город.

  2. В Токио и Сингапуре уже действуют программы по созданию "зелёных крыш" и водных каскадов для борьбы с жарой.

  3. В Париже обсуждается проект обязательного "озеленения" фасадов к середине XXI века.

Исторический контекст

Ещё в середине XX века смог был одной из главных проблем крупных городов. Лондонский "великий смог" 1952 года унёс тысячи жизней. Эти трагедии стали толчком к ужесточению норм. Сегодня воздух стал чище, но выяснилось, что экосистема города сложнее, чем казалось. Победа над смогом обернулась новым вызовом — ростом температурных аномалий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Содержание озона в атмосфере достигло максимальных показателей за последние 20 лет сегодня в 16:29

Защитный купол Земли крепнет: учёные зафиксировали небывалые темпы восстановления

Учёные фиксируют восстановление озонового слоя. Последние данные показывают, что этот процесс идёт быстрее прогнозов, и мир может вернуться к уровню 1980-х.

Читать полностью » Гиперемезис связан с повышенным риском депрессии и тревожности у беременных сегодня в 16:12

Токсикоз или что-то серьёзнее? 3 признака, когда нужно срочно бежать к врачу

Учёные установили: гиперемезис беременных не только вызывает тяжёлую тошноту и рвоту, но и значительно повышает риск психических заболеваний.

Читать полностью » Археологи нашли затонувший порт у Египта, связанный с храмом Тапосирис Магна — океанограф Баллард сегодня в 15:58

Под водой нашли подсказку: как затонувший порт может вывести археологов к последнему пристанищу Клеопатры

Египетские археологи нашли затонувший порт у Тапосирис Магна. Может ли это быть ключом к гробнице Клеопатры VII?

Читать полностью » Байкал признан самым древним озером мира возрастом 25 миллионов лет с уникальной экосистемой сегодня в 14:58

Озеро с драконом и прозрачной рыбой: легенды и факты о Байкале, которые удивляют

Байкал хранит в себе миллионы лет истории и тысячи уникальных видов. Но за его красотой скрываются тайны и угрозы, о которых стоит знать.

Читать полностью » Ихтиозавры оказались гораздо разнообразнее, чем считалось ранее, подтверждает находка в Германии сегодня в 13:58

Хищники, что правили океаном: редкая находка ихтиозавра открывает мрачные тайны юры

Ихтиозавры поражают загадками до сих пор. Новая находка в Германии раскрыла тайны их охоты и эволюции, а также удивила исключительной сохранностью.

Читать полностью » Учёные предупреждают о растущем числе инцидентов с задымлением из-за утечек авиационного топлива сегодня в 12:41

Почему задымление на борту больше не редкость: как авиакомпании борются с утечками токсичных веществ и предотвращают инциденты

Как инциденты с задымлением на борту самолётов влияют на здоровье пассажиров и экипажа? Узнайте, какие меры принимаются для повышения безопасности.

Читать полностью » Учёные Университета Крэнфилда подтвердили, что медеплавильщики сыграли роль в изобретении технологии плавки железа сегодня в 11:41

Метеоритное железо в бронзовом веке: как древние кинжалы рассказывают о первых экспериментах с металлом

Открытие в Квемо Болниси даёт новый взгляд на раннюю металлургию и роль медеплавильщиков в изобретении технологии плавки железа.

Читать полностью » Исследование углеродного цикла в океанах помогает прогнозировать климатические изменения и экосистемы сегодня в 10:41

Как углерод в океанах меняет климат: новое исследование открывает скрытые угрозы для экосистем

Как древний углерод в океанах помогает нам понять климат и эволюцию жизни на Земле? Узнайте о последних открытиях ученых и их значении для будущего.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

АвтоВАЗ начнёт поставки Lada Iskra в Белоруссию в ноябре — представитель компании
Культура и шоу-бизнес

Личное письмо Джеймса Дина 1954 года продано на аукционе за 32,5 тыс. долларов
Садоводство

Белая горчица улучшает почву и снижает риск фитофторы
Общество

Эксперт Александр Дворянский рассказал о признаках мошенничества в рабочих чатах
СФО

В ХМАО подтвердили два семейных случая ботулизма после домашних консервов
Наука

Песчаные холмы длиной в километры найдены на дне Северного моря — Манчестерский университет
Советы и рекомендации

Психолог Алиса Метелина: страсть в отношениях угасает из-за рутины и отсутствия близости
Технологии

Стартап Doorstep привлёк $8 млн на технологию прозрачной доставки до двери
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet