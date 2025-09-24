Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прививка растений
Прививка растений
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:18

Там, где были пустыри — появятся липы: кто и как возвращает Пензе зелёный облик

В Пензе этой осенью высадят около 3 тысяч деревьев вместо вырубленных из-за златки

Городские власти решили направить дополнительные средства на благоустройство: более 20 млн рублей выделено для озеленения Пензы. Соответствующие постановления глава города Олег Денисов подписал 18 сентября.

Финансирование и планы

Управление ЖКХ получило две субсидии:

  • 15,77 млн рублей;

  • 5,38 млн рублей.

За счёт этих средств в городе планируют высадить около 3 000 деревьев уже этой осенью.

Кто помогает городу стать зеленее

  • Бюджет города: закупка около 1 000 деревьев, высадкой займутся "Пензавтодор" и участники субботников.

  • Местные питомники: предоставят более 500 саженцев, которые появятся во дворах многоквартирных домов.

  • Предприниматели: промышленные предприятия приобретут около 250 деревьев.

  • Застройщики: обеспечат посадку примерно 900 деревьев при вводе новых домов.

  • Общественные инициативы: организация "Зелёная дружина" добавит ещё 250 деревьев.

Почему это важно

Массовая вырубка оказалась неизбежной из-за нашествия ясеневой златки - опасного насекомого, поражающего молодые и ослабленные деревья. Очаги заражения обнаружили на Олимпийской аллее, а также в парках и скверах. В городе действует карантинный фитосанитарный режим: повреждённые деревья уничтожают вместе с ветками и стволами путём сжигания.

Что посадят вместо срубленных деревьев

На местах вырубки обещают высадить крупномеры: липы, клёны, рябины и каштаны. По словам городских властей, цель проекта — вернуть Пензе репутацию одного из самых зелёных городов России.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Власти Казани пообещали интернет в метро, но сроки не назвали 19.09.2025 в 4:16

Скоро в казанском метро можно будет не просто ехать, а смотреть YouTube без лагов

В казанском метро планируют запустить устойчивую мобильную сеть и новые цифровые сервисы. Когда нововведения станут доступными пассажирам?

Читать полностью » Жители Пензенской области подали 1,7 тыс. жалоб на медпомощь в 2024 году 19.09.2025 в 3:16

Не диагноз, а приговор: число жалоб на медицину в регионе выросло до рекорда

В 2024 году Росздравнадзор получил почти 1 700 жалоб на медпомощь в Пензенской области. Какие причины чаще всего приводят к недовольству пациентов?

Читать полностью » Женщина и её знакомый-иностранец подозреваются в незаконном продлении пребывания мигрантов в Пензе 19.09.2025 в 1:16

"Устроены" на бумаге — остались навсегда: в Пензе раскрыли схему легализации мигрантов

В Пензе раскрыли схему помощи мигрантам с фиктивными документами. Подозреваемые — местная жительница и её иностранный сообщник.

Читать полностью » Жители села в Пензенской области пожаловались на отравления после авиаобработки полей 19.09.2025 в 0:16

С неба — яд: в Пензенской области после авиаопрыскивания люди задыхались и теряли урожай

Жители села Сумароково пожаловались на отравления и гибель урожая после авиаобработки полей. Почему меры властей их не устроили?

Читать полностью » ФСБ сообщила о прекращении гражданства двух бывших мигрантов в Пензе 18.09.2025 в 23:54

Паспорта аннулированы: в Пензе лишили гражданства за пропаганду среди мигрантов

В Пензенской области двоих иностранцев лишили гражданства России. Что стало причиной такого решения и какие действия поставили их вне закона?

Читать полностью » Более 2,4 тыс. человек обратились к врачам из-за укусов клещей в Пензенской области 18.09.2025 в 22:59

Не просто укус: в Пензе растёт число заражений боррелиозом — карта районов под угрозой

С начала весны тысячи жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей. Чем грозит встреча с ними и какие районы оказались под ударом?

Читать полностью » В Кузнецке школьница перевела мошеннику более 100 тыс. рублей за игру в блогеров — полиция 17.09.2025 в 23:27

Блогера не угадала, а деньги потеряла: школьница стала жертвой интернет-мошенника

В Кузнецке мошенник обманул 13-летнюю школьницу в мессенджере, выманив у неё свыше 100 тысяч рублей. По факту возбуждено уголовное дело.

Читать полностью » Жителя Пензенской области оштрафовали на 400 тыс. рублей за публикации в Telegram — ФСБ 17.09.2025 в 22:27

Слова стоили дорого: пензенца оштрафовали на 400 тысяч за посты в Telegram

21-летнего жителя Пензенской области осудили за оправдание терроризма в Telegram. Суд назначил крупный штраф и запретил администрировать сайты.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Майли Сайрус: садоводство помогает сохранять трезвость и душевное равновесие
Спорт и фитнес

Ягодичный мост и махи гирей признаны базовыми упражнениями для ягодиц
Авто и мото

Инспектор ГАИ: неисправные дворники делают езду под дождём крайне опасной
Красота и здоровье

Врач Анна Коробкина: анорексия может привести к почечной недостаточности
Садоводство

Влагозарядковый полив осенью помогает гортензиям подготовиться к зиме
Красота и здоровье

Специалисты рекомендовали ортопедические подушки для снижения нагрузки на поясницу во сне
Дом

Эксперты рассказали, какие бывают виды штопоров для вина и чем они отличаются
Туризм

Осень в Петербурге: музеи, книжные лавки и гастрономические маршруты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet