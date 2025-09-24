Там, где были пустыри — появятся липы: кто и как возвращает Пензе зелёный облик

Городские власти решили направить дополнительные средства на благоустройство: более 20 млн рублей выделено для озеленения Пензы. Соответствующие постановления глава города Олег Денисов подписал 18 сентября.

Финансирование и планы

Управление ЖКХ получило две субсидии:

15,77 млн рублей ;

5,38 млн рублей.

За счёт этих средств в городе планируют высадить около 3 000 деревьев уже этой осенью.

Кто помогает городу стать зеленее

Бюджет города : закупка около 1 000 деревьев, высадкой займутся "Пензавтодор" и участники субботников.

Местные питомники : предоставят более 500 саженцев, которые появятся во дворах многоквартирных домов.

Предприниматели : промышленные предприятия приобретут около 250 деревьев.

Застройщики : обеспечат посадку примерно 900 деревьев при вводе новых домов.

Общественные инициативы: организация "Зелёная дружина" добавит ещё 250 деревьев.

Почему это важно

Массовая вырубка оказалась неизбежной из-за нашествия ясеневой златки - опасного насекомого, поражающего молодые и ослабленные деревья. Очаги заражения обнаружили на Олимпийской аллее, а также в парках и скверах. В городе действует карантинный фитосанитарный режим: повреждённые деревья уничтожают вместе с ветками и стволами путём сжигания.

Что посадят вместо срубленных деревьев

На местах вырубки обещают высадить крупномеры: липы, клёны, рябины и каштаны. По словам городских властей, цель проекта — вернуть Пензе репутацию одного из самых зелёных городов России.