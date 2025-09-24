Там, где были пустыри — появятся липы: кто и как возвращает Пензе зелёный облик
Городские власти решили направить дополнительные средства на благоустройство: более 20 млн рублей выделено для озеленения Пензы. Соответствующие постановления глава города Олег Денисов подписал 18 сентября.
Финансирование и планы
Управление ЖКХ получило две субсидии:
-
15,77 млн рублей;
-
5,38 млн рублей.
За счёт этих средств в городе планируют высадить около 3 000 деревьев уже этой осенью.
Кто помогает городу стать зеленее
-
Бюджет города: закупка около 1 000 деревьев, высадкой займутся "Пензавтодор" и участники субботников.
-
Местные питомники: предоставят более 500 саженцев, которые появятся во дворах многоквартирных домов.
-
Предприниматели: промышленные предприятия приобретут около 250 деревьев.
-
Застройщики: обеспечат посадку примерно 900 деревьев при вводе новых домов.
-
Общественные инициативы: организация "Зелёная дружина" добавит ещё 250 деревьев.
Почему это важно
Массовая вырубка оказалась неизбежной из-за нашествия ясеневой златки - опасного насекомого, поражающего молодые и ослабленные деревья. Очаги заражения обнаружили на Олимпийской аллее, а также в парках и скверах. В городе действует карантинный фитосанитарный режим: повреждённые деревья уничтожают вместе с ветками и стволами путём сжигания.
Что посадят вместо срубленных деревьев
На местах вырубки обещают высадить крупномеры: липы, клёны, рябины и каштаны. По словам городских властей, цель проекта — вернуть Пензе репутацию одного из самых зелёных городов России.
