Рассада
Рассада
© commons.wikimedia.org by A7nubis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:33

Урожай против кошелька: чем закончилась квартирная авантюра

Домашний эксперимент показал: выращивание томатов в квартире реально, а огурцы без света не плодоносят

Можно ли превратить городскую квартиру в маленький огород? Ответ на этот вопрос искала корреспондент и автор блога "Ксюша не из плюша". Вдохновившись телесюжетом о выращивании рассады, она рискнула впервые посадить томаты и огурцы прямо на подоконнике.

"Бабка", "Вот она, старость!", "Тебе всего 25 лет, а не 60" — такие шутки слышала девушка от родных и друзей, когда поделилась идеей. Но это не остановило её: были куплены семена, торфяные таблетки, горшки, лейка, фитолампа и целый набор садовых мелочей. Так начался домашний эксперимент, полный неожиданных открытий.

Первые шаги: семена, которых не стало

С самого начала не всё шло гладко. По задумке, посадка должна была состояться в марте, но получилось только в апреле. Съёмка видеоролика для соцсетей совпала с важным этапом: пора было сажать семена. Но пакетик таинственным образом исчез.

"Кажется, я их куда-то убирал, подальше от солнца", — признался парень Дима. Поиски результата не дали, и хозяйка пришла к выводу, что семена либо оказались в мусорном ведре, либо "их похитили инопланетяне". Пришлось идти в садовый магазин, где вместо привычных Armani и CK на полках красовались "Аэлита", "Гавриш" и "Русский огород".

Первые ростки и кот-экспериментатор

В новом наборе оказалось гораздо больше семян, чем ожидалось — около 25 вместо привычных 7-10. Часть из них хозяйка решила высадить. Но уже через неделю стало ясно: из-за чрезмерного полива выжили лишь три ростка. Один из них пострадал от кота по кличке Шерлок, который решил попробовать рассаду "на вкус".

Неудача не остановила начинающую огородницу: часть семян она снова посеяла в грунт, часть — в торфяные таблетки. И результат не заставил себя ждать: "крепкая томатная армия восстала из-под земли". Так девушка стала "верховным главнокомандующим" маленькой зелёной армии.

Огуречные джунгли и "военный переворот"

Когда томаты набрали силу, автор эксперимента решила добавить в домашний огород огурцы. Все семь семян дружно проросли. Горшки для них выбрали большие — по 4,5 литра, серого цвета, в тон обоев и кота. Подвязывать растения пришлось к свободному карнизу: так на подоконнике появились настоящие джунгли.

Однако урожай подвёл: завязи появлялись, но быстро желтели и засыхали. Подкормка сделала растения крепче, но плодов так и не было. В результате остался всего один огурец, который вскоре заболел и не выздоровел.

Сражение за урожай: победа томатов

Помидоры показали себя куда лучше. Несмотря на то что листья желтели и опадали, плоды всё-таки завязались. "С каждого растения штук по 6 собрала. Вкусные, медовые", — делится автор. Сорт был выбран символичный — "Пиноккио" от компании "Агрони".

Часть рассады переехала на дачу к маме, где растениям пришлось адаптироваться к новым условиям: ночному холоду, редкому поливу и непредсказуемым атакам бабушки с тяпкой. Но даже в "горячей точке" растения выстояли.

Сколько стоит домашний огород

Эксперимент оказался затратным. Землю удалось добыть бесплатно — часть накопать на даче, часть взять во дворе. Но остальное пришлось покупать.

Расходы составили:

  • Семена — 200 руб.
  • Грунт (25 л) — 484 руб.
  • Торфяные таблетки — 299 руб.
  • Кассета для рассады — 258 руб.
  • Горшки (18 шт. по 4,5 л) — 3000 руб.
  • Фитолампа — 667 руб.
  • Лента для подвязки — 171 руб.
  • Дренаж (6 л) — 375 руб.
  • Опоры для рассады (5 шт.) — 730 руб.
  • Лейка — 150 руб.
  • Набор для посадки — 220 руб.
  • Удобрения достались бесплатно.

В общей сложности расходы составили 6554 рубля.

Окупился ли эксперимент? С точки зрения экономики — нет. Но, как признаётся автор, опыт был бесценным: "Сам факт, процесс! Необычно видеть кустики с плодами дома. Выглядит это эстетично и ухаживать было несложно".

Главный вывод — при недостатке света выращивать огурцы дома бессмысленно, а вот с томатами при должном уходе можно рассчитывать на небольшой, но вкусный урожай.

