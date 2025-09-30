Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 21:38

Дикий зверь у подъезда: вот как вести себя, если лиса появилась в городе

Эксперт Ангельски Спиридаки рассказала, как вести себя при встрече с лисой

Все чаще жители больших городов сталкиваются с лисами прямо на улицах. Эти животные, привыкшие к лесам, всё активнее появляются среди домов, на чердаках и в заброшенных зданиях: дикий зверь рядом с людьми кажется чем-то необычным.

Причина проста: меняется климат и сокращаются природные ресурсы. Как и кабаны, шакалы или медведи, лисы приходят в города в поисках пищи и безопасности.

Об этом рассказала представитель ассоциации защиты и ухода дикой природы ΑΝΙΜΑ, госпожа Ангельски Спиридаки.

"Когда мы видим лису, лучше всего её игнорировать и вести себя так, будто её нет", — отметила Ангельски Спиридаки.

Почему лисы приходят в города

  • Они питаются остатками еды, которые оставляют люди для бездомных животных.

  • Могут искать пищу в мусорных контейнерах, ловить мышей или ящериц.

  • В городе меньше рисков, чем в лесу: меньше хищников и охотников.

  • Лисы выбирают среды, где им легче выжить.

Опасны ли лисы для человека

Специалисты подчеркивают: лисы — осторожные животные. Они не нападают на людей и стараются держаться на расстоянии. Опасность возможна только в случае, если животное чувствует угрозу или получает прямой вред, например, если схватить его за хвост.

Чаще всего проблемы у лис связаны с болезнью парши, которая лечится. Главная же угроза для них в городе — дорожно-транспортные происшествия.

Советы специалистов: как себя вести

  1. Если встретили лису на дороге — просто пройдите мимо.

  2. Не пытайтесь приблизиться или поймать животное. Это дикое существо, и контакт только усложнит работу спасателей.

  3. Если лиса ранена — звоните в ассоциацию ΑΝΙΜΑ, где подскажут, что делать.

  4. Не подпускайте к лисе собаку. По закону животное должно быть на поводке, а контакт может быть опасен.

  5. Если лиса зашла во двор — не пугайте её. Обычно достаточно шума, чтобы она ушла.

  6. Если лиса возвращается, можно оставить немного еды, но делать это стоит с осторожностью.

  7. В заброшенных зданиях и на чердаках лисы иногда устраивают убежища — не тревожьте их там.

А что если лиса рядом с кошками?

По наблюдениям, лисы часто едят в тех же местах, где люди подкармливают уличных котов. Они не конфликтуют и могут мирно делить еду. Исключение — взрослые особи могут прогнать котёнка, и наоборот: кошка может напугать лисят.

FAQ

Что делать, если лиса попала во двор?
Не пугайте её. Обычно животное само уходит, если видит человека.

Можно ли подкармливать лис?
Да, но осторожно. Лучше не приучать их к постоянной зависимости от людей.

Опасны ли лисы для детей?
Нет, они не нападают первыми. Опасность есть только при попытке их схватить или навредить.

Мифы и правда

  • Миф: лисы нападают на людей.
    Правда: они крайне осторожны и держатся в стороне.

  • Миф: лисы опасны для домашних кошек.
    Правда: чаще всего они едят рядом без конфликтов.

  • Миф: лису легко поймать.
    Правда: это дикое животное, и попытка приблизиться принесёт вред обоим.

3 интересных факта

• Лисы умеют адаптироваться к самым разным условиям и даже жить на чердаках.
• В некоторых странах лисы давно стали "соседями" горожан, как, например, в Лондоне.
• Лиса может пробежать до 10 км за ночь в поисках пищи.

Исторический контекст

  1. Раньше лис в городах почти не встречали: они держались в лесах.

  2. С урбанизацией и изменением климата дикие животные начали осваивать города.

  3. Сегодня лисы стали частью городского пейзажа в Европе и теперь всё чаще встречаются и в Греции.

