Хотели тишины, а получили хор птенцов: неожиданный бонус городской жизни

Каждый из нас хоть раз сталкивался с неожиданными соседями на балконе или в саду. Уехал человек в отпуск, вернулся — а в его кашпо, где должны были цвести цветы, уютно расположилась хищная птица. Она шипит, расправляет крылья и пытается отстоять своё право на новый "квартирный вопрос". В такие моменты возникает закономерный вопрос: что делать и чего ждать от такого соседства?

Почему хищные птицы выбирают города

Современный мир изменился так, что животным приходится искать новые места для жизни. Строительство, шум и сокращение естественных территорий подталкивают птиц адаптироваться к человеку. Многоэтажки, балконы, карнизы и даже цветочные горшки становятся для них удобными гнездовыми площадками.

Соколы, пустельги и другие пернатые давно поняли, что рядом с людьми есть плюсы:

меньше конкурентов;

всегда найдётся добыча (голуби, воробьи, мыши);

надёжные укрытия от непогоды.

Неудивительно, что тенденция "переезда" в город наблюдается уже не одно десятилетие.

Сравнение мест для гнездования