Древнее хранилище Урарту
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:24

Древний амбар с сюрпризом: почему львы на стенках сосудов изменили мнение учёных об Урарту

Археологи нашли крупнейшее хранилище Урарту с 76 пифосами и терракотовым водопроводом

Археологи в восточнотурецком Ване сделали открытие, которое уже называют ключевым для понимания хозяйственной системы Урарту. В крепости Кевенли, находящейся всего в десяти километрах от древней столицы Тушпы, нашли 76 массивных пифосов с клинописными надписями. Это крупнейшее известное на сегодняшний день хранилище сельскохозяйственной продукции в регионе.

Пифосы — древние склады

Пифосы представляли собой огромные сосуды для хранения зерна, масла и напитков. Они широко использовались в урартский период (IX-VII вв. до н. э.) и фактически были аналогом современных амбаров. Их аккуратное, симметричное расположение в Кевенли говорит о продуманной системе учёта и распределения продуктов.

• Клинописные надписи на сосудах фиксировали содержимое и объём.
• В некоторых пифосах сохранились следы семян, которые планируется изучить с помощью анализа древней ДНК.
• В крепости обнаружены фрагменты терракотового водопровода, что подтверждает высокий уровень инженерных знаний урартов.

"Хотя замок Кевенли — небольшая крепость, обнаружение 76 пифосов показывает, что её роль в системе снабжения была куда значительнее, чем мы предполагали", — отметил доцент Университета Ыгдыр Рифат Куванч.

Архитектура и символика

Кевенли был не просто хозяйственным объектом. На стенах сохранились следы росписи красными и чёрными красками, указывающие на административную или даже церемониальную роль крепости. Среди находок — изящная красная "дворцовая керамика", характерная для знати Урарту. Один из фрагментов украшала фигура льва, символизировавшая силу и власть.

Стратегическое значение

Фортификация площадью около 4500 кв. м была возведена на склонах горы Эрек. Она контролировала Ванскую равнину и одновременно выполняла две задачи: защищала подходы к столице и обеспечивала её продовольствием. Подобное сочетание военной и хозяйственной функции характерно для многих крепостей Урарту.

Новое понимание цивилизации

До сих пор Урарту воспринималась главным образом как воинственная держава, знаменитая крепостями и монументальными строениями. Но находка в Кевенли показывает и другую сторону этой цивилизации — умение организовать хранение и распределение ресурсов.

"Каждая надпись на кувшине — это фрагмент истории, который помогает нам восстановить жизнь урартов. Кевенли уже можно назвать одним из самых важных памятников последних лет", — подчеркнул доктор Рифат Куванч.

Раскопки продолжаются: археологи надеются обнаружить новые фрески, дополнительные хранилища и предметы быта. Всё это приблизит нас к более полному пониманию культуры одной из самых загадочных цивилизаций железного века.

Три интересных факта

  1. Подобные пифосы могли вмещать до 1000 литров зерна или жидкости — этого хватало, чтобы прокормить целую семью на год.
  2. В Урарту применялись развитые системы водоснабжения: археологи находят каналы и трубы даже в отдалённых крепостях.
  3. Надписи на сосудах из Кевенли считаются одним из крупнейших массивов урартской клинописи, найденных за последние десятилетия.

