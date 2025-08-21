Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уран
Уран
© photojournal.jpl.nasa.govg by NASA/JPL is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:25

Вокруг Урана пряталось нечто невидимое 40 лет — телескоп наконец его поймал

SwRI: телескоп Джеймса Уэбба выявил крошечную луну Урана, незамеченную Voyager 2

Астрономы сделали открытие, которое сразу стало сенсацией. Вокруг Урана обнаружен ранее неизвестный спутник. Это событие произошло 2 февраля 2025 года благодаря наблюдениям космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Исследование провели специалисты Юго-Западного исследовательского института (SwRI), а результаты опубликовали 19 февраля. Теперь число известных спутников планеты достигло 29.

Уникальность открытия

Главная особенность находки — её масштабы. Новый спутник крошечный: его диаметр всего около 10 километров. Для сравнения, самые крупные луны Урана — Титания и Оберон — превышают тысячу километров.

Но именно в этой "малости" кроется ценность открытия. Ранее даже легендарный космический аппарат NASA Voyager 2, пролетавший мимо Урана почти сорок лет назад, не сумел его заметить.

"Это небольшая луна, но это важное открытие — нечто такое, чего не увидел даже космический аппарат NASA Voyager 2 во время своего пролета почти 40 лет назад", — заявил глава Отдела науки и исследований Солнечной системы SwRI Марьям Эль Мутамид.

Где скрывался спутник

Астрономы обнаружили его на серии снимков с длительной выдержкой — каждая экспозиция длилась около 40 минут. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) позволила рассмотреть луну на расстоянии примерно 56 тысяч километров от центра Урана.

Она находится в области так называемых "внутренних" спутников — небольших небесных тел, вращающихся ближе к планете, чем её более крупные луны: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон.

Почему это важно

Находка ещё раз показывает, что даже в пределах Солнечной системы остаются тайны, которые современные технологии способны раскрывать. Каждое новое открытие — это шаг к более полному пониманию того, как формировались планеты и их спутники.

Астрономы отмечают, что исследование подобных крошечных лун поможет лучше разобраться в эволюции планетарных систем и условиях, в которых они возникают.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые изучили останки кроманьонца: ключевые факты из исследования вчера в 20:13

Жизнь в условиях холода: как кроманьонец выживал в суровом климате

Узнайте о кроманьонце из Баварии, жившем более 30 тысяч лет назад. Его привычки и условия жизни раскрывают новые аспекты ранних людей в Европе.

Читать полностью » Археологи обнаружили руины царского дворца трибаллов в Болгарии вчера в 19:21

Трибалы возвращаются: как находка в Болгарии меняет представление о древности

В Болгарии, в городе Враца, археологи нашли руины царского дворца трибаллов. Это открытие обещает изменить наше понимание древней истории региона.

Читать полностью » Учёные обнаружили генетические следы солдат Наполеона в Вильнюсе вчера в 19:07

Смертельный холод и болезни: трагическая судьба солдат Наполеона в Вильнюсе

Исследования ДНК солдат Наполеона, найденных в Вильнюсе, раскрывают шокирующую истину о болезнях, ставших причиной их гибели. Узнайте о результатах анализа и историческом контексте.

Читать полностью » Ученые из Университета Тренто обнаружили ДНК древних жителей Альп в современных генах вчера в 18:16

Древние тайны Альп: как ДНК раскрывает секреты неолита и медного века

Узнайте, как палеогенетики исследовали ДНК древних жителей Альп и обнаружили их генетическую связь с Этци. Откройте для себя тайны древних популяций и их влияние на современность.

Читать полностью » Археологи нашли останки комолых коров в Монголии: что это значит для изучения древней культуры вчера в 18:04

Погружение в прошлое: как жертвоприношения комолых коров отражают культуру древних монголов

Археологи в Монголии сделали сенсационное открытие: останки древних комолых коров, возрастом 2500-2700 лет, подтверждают их разведение и жертвоприношения в бронзовом веке.

Читать полностью » Археологи обнаружили кремневый наконечник, застрявший в ребре древнего человека вчера в 17:10

Древнее насилие в пещере: как находка меняет взгляд на человеческие отношения 4000 лет назад

Археологи нашли в пещере Рок-де-лес-Оренетес ребро древнего человека с кремневым наконечником. Что это открытие говорит о насилии в прошлом? Узнайте больше!

Читать полностью » Археологи обнаружили трилобита на римском памятнике в Испании, сообщает исследовательская команда вчера в 17:02

На римском памятнике найден трилобит: как древняя окаменелость меняет наше представление о прошлом

Археологи сделали уникальное открытие: на римском памятнике в Испании нашли окаменелость трилобита. Узнайте, как древние люди использовали ископаемые остатки!

Читать полностью » Археологи нашли бронзовые ножи саков в Павлодарской области Казахстана вчера в 16:56

Как бронзовые ножи саков могут изменить наше восприятие истории Казахстана

В Казахстане археологи обнаружили бронзовые ножи ранних саков, раскрывая тайны тасмолинской культуры и её памятников. Уникальные находки обещают новые открытия!

Читать полностью »

Новости
Еда

Спагетти с красными моллюсками: рецепт шеф-повара Джона за 15 минут
Туризм

Прямые поезда Лондон – Сихем начнут курсировать этой зимой: решение ORR
Спорт и фитнес

Тренер Кори Лефковиц назвала главное отличие slam ball от medicine ball
Еда

Как приготовить салат с корейской морковью, колбасой и ржаными сухариками
Еда

Приготовление стейков из свиной шеи на сковороде
Дом

Эксперт объяснила, как разделить зоны учебы и отдыха в комнате школьника
Культура и шоу-бизнес

Netflix запустил подборки фильмов по знакам зодиака
Красота и здоровье

Врачи: средиземноморская диета и правильная осанка защищают суставы от артроза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru