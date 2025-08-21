Вокруг Урана пряталось нечто невидимое 40 лет — телескоп наконец его поймал

Астрономы сделали открытие, которое сразу стало сенсацией. Вокруг Урана обнаружен ранее неизвестный спутник. Это событие произошло 2 февраля 2025 года благодаря наблюдениям космического телескопа имени Джеймса Уэбба. Исследование провели специалисты Юго-Западного исследовательского института (SwRI), а результаты опубликовали 19 февраля. Теперь число известных спутников планеты достигло 29.

Уникальность открытия

Главная особенность находки — её масштабы. Новый спутник крошечный: его диаметр всего около 10 километров. Для сравнения, самые крупные луны Урана — Титания и Оберон — превышают тысячу километров.

Но именно в этой "малости" кроется ценность открытия. Ранее даже легендарный космический аппарат NASA Voyager 2, пролетавший мимо Урана почти сорок лет назад, не сумел его заметить.

"Это небольшая луна, но это важное открытие — нечто такое, чего не увидел даже космический аппарат NASA Voyager 2 во время своего пролета почти 40 лет назад", — заявил глава Отдела науки и исследований Солнечной системы SwRI Марьям Эль Мутамид.

Где скрывался спутник

Астрономы обнаружили его на серии снимков с длительной выдержкой — каждая экспозиция длилась около 40 минут. Камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam) позволила рассмотреть луну на расстоянии примерно 56 тысяч километров от центра Урана.

Она находится в области так называемых "внутренних" спутников — небольших небесных тел, вращающихся ближе к планете, чем её более крупные луны: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон.

Почему это важно

Находка ещё раз показывает, что даже в пределах Солнечной системы остаются тайны, которые современные технологии способны раскрывать. Каждое новое открытие — это шаг к более полному пониманию того, как формировались планеты и их спутники.

Астрономы отмечают, что исследование подобных крошечных лун поможет лучше разобраться в эволюции планетарных систем и условиях, в которых они возникают.