Миф о ледяных гигантах рухнул: планеты оказались каменными гигантами

Долгие годы Уран и Нептун считались "ледяными гигантами" — планетами, чьи недра состоят в основном из "горячих льдов" воды, аммиака и метана под давлением. Эта модель объясняла их плотность, цвет и магнитные поля. Однако новое исследование швейцарских астрономов из Университета Цюриха ставит под сомнение старую классификацию. Согласно их расчётам, внутри Урана и Нептуна может не быть никаких "льдов" вообще - вместо этого они, возможно, состоят из крупных каменных ядер, покрытых сравнительно тонкой оболочкой из водорода и гелия.

Почему учёные пересмотрели взгляды на ледяные гиганты

Плотность Урана (1,27 г/см³) и Нептуна (1,64 г/см³) долго считалась аргументом в пользу их "ледяного" строения. Эти показатели выше, чем у газового гиганта Юпитера (1,33 г/см³), но значительно ниже, чем у каменных планет вроде Земли (5,5 г/см³). Поэтому логичным казалось, что их массы состоят примерно на треть из водорода и гелия, а остальное — из тяжёлых веществ, находящихся в экзотическом "горячем" состоянии.

Однако данных о составе глубин этих планет крайне мало: ни один зонд не посещал их напрямую, а наблюдения проводились только с орбитальных телескопов и пролётных миссий. Исследователи из Цюриха решили проверить, насколько единственной возможной является "ледяная" модель, если учесть все известные параметры — массу, радиус, гравитацию, температуру и магнитное поле.

Новая модель: "каменные гиганты"

Серия компьютерных симуляций показала, что все наблюдаемые характеристики Урана и Нептуна можно объяснить и без наличия обширных ледяных слоёв. Оба мира могли сформироваться с мощными каменно-металлическими ядрами, масса которых составляет до половины всей планеты, а остальная часть — это тонкая газовая оболочка.

"Наши расчёты показывают, что термин "ледяные гиганты” может быть условным. Эти планеты вполне могут быть каменными по своей сути", — пояснил планетолог Лука Морф, один из авторов работы.

В пользу этой идеи говорит и тот факт, что плотность Юпитера, состоящего почти целиком из водорода, немногим выше, чем у Урана. Это значит, что одних только "горячих льдов" для объяснения массы и гравитации внешних планет может быть недостаточно.

Что изменится, если гипотеза подтвердится

Если Уран и Нептун действительно "каменные гиганты", это означает, что процессы формирования планет в Солнечной системе могли быть гораздо разнообразнее, чем предполагалось. Возможно, они начали расти как массивные каменные тела, захватившие сравнительно мало газа, в отличие от Юпитера и Сатурна, которые успели вобрать в себя значительные объёмы водорода.

Такой сценарий объясняет, почему обе планеты оказались менее массивными и более плотными. Кроме того, он может объяснить их странные магнитные поля, которые отличаются от всех других планет Солнечной системы.

Что происходит с их магнитными полями

У Урана и Нептуна магнитные поля наклонены и смещены относительно оси вращения, причём источник поля, по старым моделям, находился не в ядре, а в мантии — там, где вода под давлением становилась электропроводной.

Швейцарские исследователи считают, что даже в "каменной" версии у планет остаётся тонкий электропроводящий слой, состоящий из ионизированных соединений кислорода и водорода. Он может генерировать магнитное динамо, пусть и более слабое, чем у Земли или Юпитера.

"Даже если мы убираем большую часть "льдов”, тонкий слой электропроводящей жидкости всё равно способен создавать магнитное поле. Оно просто будет сложнее и слабее", — добавила планетолог Равит Хеллед, соавтор работы.

Как учёные проверяли гипотезу

Моделирование плотности. Исследователи рассматривали десятки комбинаций камня, металла и газа, чтобы точно воспроизвести массу и радиус планет. Расчёт тепловых профилей. Модели учитывали, как изменяется температура от поверхности до ядра. Магнитодинамические симуляции. Проверяли, может ли каменно-газовая структура создавать наблюдаемое магнитное поле. Сравнение с экзопланетами. Использовали данные о планетах, схожих по массе и радиусу с Ураном и Нептуном, обнаруженных у других звёзд.

Результат: обе модели — ледяная и каменная — согласуются с наблюдениями, что означает: прежнее представление не единственно возможное.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что высокая плотность Урана и Нептуна автоматически указывает на "льды".

Последствие: неверные представления о происхождении планет.

Альтернатива: рассматривать их как объекты с массивными каменными ядрами и тонкой атмосферой.

Ошибка: предполагать, что магнитное поле возможно только в водных слоях.

Последствие: ограничение моделей формирования.

Альтернатива: учитывать ионные токи в минерализованных оболочках и газовых слоях.

А что если…

Если Уран и Нептун действительно каменные, возможно, в других планетных системах "ледяные гиганты” редки. Многие открытые астрономами экзопланеты с массой от 10 до 20 земных на деле могут быть "суперземлями" с плотными ядрами, а не ледяными мирами. Это повлияет на статистику типов планет во Вселенной и на понимание того, как формируются газовые гиганты.

Плюсы и минусы новой модели

Плюсы Минусы Объясняет плотность и магнитные поля без "горячих льдов" Нет прямых данных из недр планет Согласуется с наблюдениями экзопланет Требуются будущие миссии для подтверждения Расширяет представления о типах планет Усложняет классификацию "гигантов" в Солнечной системе

FAQ

Почему раньше считали Уран и Нептун ледяными?

Плотность и температура предполагали наличие толстого слоя воды и аммиака в "суперкритическом" состоянии.

Что изменится, если они каменные?

Придётся пересмотреть модели их формирования и переосмыслить, как распределяются вещества на ранних этапах жизни планет.

Как можно подтвердить гипотезу?

Нужны прямые данные — спектрометрические измерения атмосферы и гравитационные карты, которые смогут предоставить будущие миссии NASA или ESA.

Мифы и правда

Миф: Уран и Нептун состоят из чистого льда.

Правда: льда там может быть намного меньше, чем считалось.

Миф: их магнитные поля слишком слабые, чтобы быть естественными.

Правда: они возникают в тонком электропроводящем слое, а не в ядре.

Миф: плотность автоматически указывает на состав.

Правда: разные комбинации веществ могут давать одинаковую плотность.

Исторический контекст

С момента открытия Урана (1781) и Нептуна (1846) астрономы строили модели их состава на основе ограниченных наблюдений. Миссия Voyager 2, пролетевшая мимо них в 1980-х, подтвердила, что обе планеты покрыты облаками метана, но не смогла "заглянуть" внутрь. Теперь, спустя 40 лет, развитие вычислительных технологий позволяет учёным пересмотреть фундаментальные представления о строении этих миров.

Три интересных факта

Уран вращается "на боку" — его ось наклонена на 98°, возможно, из-за древнего столкновения.

Магнитное поле Нептуна смещено от центра на около 55% радиуса планеты.

Если новая модель верна, ядро Урана может по массе в 7-8 раз превышать массу Земли.