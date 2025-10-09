Миф о ледяных гигантах рухнул: планеты оказались каменными гигантами
Долгие годы Уран и Нептун считались "ледяными гигантами" — планетами, чьи недра состоят в основном из "горячих льдов" воды, аммиака и метана под давлением. Эта модель объясняла их плотность, цвет и магнитные поля. Однако новое исследование швейцарских астрономов из Университета Цюриха ставит под сомнение старую классификацию. Согласно их расчётам, внутри Урана и Нептуна может не быть никаких "льдов" вообще - вместо этого они, возможно, состоят из крупных каменных ядер, покрытых сравнительно тонкой оболочкой из водорода и гелия.
Почему учёные пересмотрели взгляды на ледяные гиганты
Плотность Урана (1,27 г/см³) и Нептуна (1,64 г/см³) долго считалась аргументом в пользу их "ледяного" строения. Эти показатели выше, чем у газового гиганта Юпитера (1,33 г/см³), но значительно ниже, чем у каменных планет вроде Земли (5,5 г/см³). Поэтому логичным казалось, что их массы состоят примерно на треть из водорода и гелия, а остальное — из тяжёлых веществ, находящихся в экзотическом "горячем" состоянии.
Однако данных о составе глубин этих планет крайне мало: ни один зонд не посещал их напрямую, а наблюдения проводились только с орбитальных телескопов и пролётных миссий. Исследователи из Цюриха решили проверить, насколько единственной возможной является "ледяная" модель, если учесть все известные параметры — массу, радиус, гравитацию, температуру и магнитное поле.
Новая модель: "каменные гиганты"
Серия компьютерных симуляций показала, что все наблюдаемые характеристики Урана и Нептуна можно объяснить и без наличия обширных ледяных слоёв. Оба мира могли сформироваться с мощными каменно-металлическими ядрами, масса которых составляет до половины всей планеты, а остальная часть — это тонкая газовая оболочка.
"Наши расчёты показывают, что термин "ледяные гиганты” может быть условным. Эти планеты вполне могут быть каменными по своей сути", — пояснил планетолог Лука Морф, один из авторов работы.
В пользу этой идеи говорит и тот факт, что плотность Юпитера, состоящего почти целиком из водорода, немногим выше, чем у Урана. Это значит, что одних только "горячих льдов" для объяснения массы и гравитации внешних планет может быть недостаточно.
Что изменится, если гипотеза подтвердится
Если Уран и Нептун действительно "каменные гиганты", это означает, что процессы формирования планет в Солнечной системе могли быть гораздо разнообразнее, чем предполагалось. Возможно, они начали расти как массивные каменные тела, захватившие сравнительно мало газа, в отличие от Юпитера и Сатурна, которые успели вобрать в себя значительные объёмы водорода.
Такой сценарий объясняет, почему обе планеты оказались менее массивными и более плотными. Кроме того, он может объяснить их странные магнитные поля, которые отличаются от всех других планет Солнечной системы.
Что происходит с их магнитными полями
У Урана и Нептуна магнитные поля наклонены и смещены относительно оси вращения, причём источник поля, по старым моделям, находился не в ядре, а в мантии — там, где вода под давлением становилась электропроводной.
Швейцарские исследователи считают, что даже в "каменной" версии у планет остаётся тонкий электропроводящий слой, состоящий из ионизированных соединений кислорода и водорода. Он может генерировать магнитное динамо, пусть и более слабое, чем у Земли или Юпитера.
"Даже если мы убираем большую часть "льдов”, тонкий слой электропроводящей жидкости всё равно способен создавать магнитное поле. Оно просто будет сложнее и слабее", — добавила планетолог Равит Хеллед, соавтор работы.
Как учёные проверяли гипотезу
-
Моделирование плотности. Исследователи рассматривали десятки комбинаций камня, металла и газа, чтобы точно воспроизвести массу и радиус планет.
-
Расчёт тепловых профилей. Модели учитывали, как изменяется температура от поверхности до ядра.
-
Магнитодинамические симуляции. Проверяли, может ли каменно-газовая структура создавать наблюдаемое магнитное поле.
-
Сравнение с экзопланетами. Использовали данные о планетах, схожих по массе и радиусу с Ураном и Нептуном, обнаруженных у других звёзд.
Результат: обе модели — ледяная и каменная — согласуются с наблюдениями, что означает: прежнее представление не единственно возможное.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: считать, что высокая плотность Урана и Нептуна автоматически указывает на "льды".
Последствие: неверные представления о происхождении планет.
Альтернатива: рассматривать их как объекты с массивными каменными ядрами и тонкой атмосферой.
-
Ошибка: предполагать, что магнитное поле возможно только в водных слоях.
Последствие: ограничение моделей формирования.
Альтернатива: учитывать ионные токи в минерализованных оболочках и газовых слоях.
А что если…
Если Уран и Нептун действительно каменные, возможно, в других планетных системах "ледяные гиганты” редки. Многие открытые астрономами экзопланеты с массой от 10 до 20 земных на деле могут быть "суперземлями" с плотными ядрами, а не ледяными мирами. Это повлияет на статистику типов планет во Вселенной и на понимание того, как формируются газовые гиганты.
Плюсы и минусы новой модели
|Плюсы
|Минусы
|Объясняет плотность и магнитные поля без "горячих льдов"
|Нет прямых данных из недр планет
|Согласуется с наблюдениями экзопланет
|Требуются будущие миссии для подтверждения
|Расширяет представления о типах планет
|Усложняет классификацию "гигантов" в Солнечной системе
FAQ
Почему раньше считали Уран и Нептун ледяными?
Плотность и температура предполагали наличие толстого слоя воды и аммиака в "суперкритическом" состоянии.
Что изменится, если они каменные?
Придётся пересмотреть модели их формирования и переосмыслить, как распределяются вещества на ранних этапах жизни планет.
Как можно подтвердить гипотезу?
Нужны прямые данные — спектрометрические измерения атмосферы и гравитационные карты, которые смогут предоставить будущие миссии NASA или ESA.
Мифы и правда
Миф: Уран и Нептун состоят из чистого льда.
Правда: льда там может быть намного меньше, чем считалось.
Миф: их магнитные поля слишком слабые, чтобы быть естественными.
Правда: они возникают в тонком электропроводящем слое, а не в ядре.
Миф: плотность автоматически указывает на состав.
Правда: разные комбинации веществ могут давать одинаковую плотность.
Исторический контекст
С момента открытия Урана (1781) и Нептуна (1846) астрономы строили модели их состава на основе ограниченных наблюдений. Миссия Voyager 2, пролетевшая мимо них в 1980-х, подтвердила, что обе планеты покрыты облаками метана, но не смогла "заглянуть" внутрь. Теперь, спустя 40 лет, развитие вычислительных технологий позволяет учёным пересмотреть фундаментальные представления о строении этих миров.
Три интересных факта
Уран вращается "на боку" — его ось наклонена на 98°, возможно, из-за древнего столкновения.
Магнитное поле Нептуна смещено от центра на около 55% радиуса планеты.
Если новая модель верна, ядро Урана может по массе в 7-8 раз превышать массу Земли.
