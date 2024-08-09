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Производство АО
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Ижевское производство "Уральские заводы" объявили о служебном расследовании в отношении руководителя предприятия по факту поставки в МВД России "продукции иностранного происхождения"

Производство АО "Уральские заводы" подтвердили российское происхождение радиостанций, поставляемых Министерству внутренних дел

Руководство АО "Уральские заводы" инициировало служебное расследование после возбуждения уголовного дела против генерального директора предприятия Василия Мусина.

Расследование связано с обвинениями в поставке Министерству внутренних дел России продукции иностранного происхождения, которую компания якобы выдавала за российскую. Эти обвинения также стали предметом публикаций в ряде российских СМИ.

В ходе расследования были проверены этапы производства четырех радиостанций "Эрика", которые упоминались в заключении негосударственного эксперта. По данным компании, именно этот отчет стал основанием для возбуждения уголовного дела. В пресс-релизе "Уральских заводов" отмечается, что результаты служебного расследования подтвердили: все четыре радиостанции были произведены на предприятии в июле-августе 2023 года, включая электронные модули, обеспечивающие их основной функционал.

Процесс производства, испытания и сдачи радиостанций заказчику проходил под контролем сотрудников военного представительства Министерства обороны. Перед поставкой в МВД России радиостанции прошли все необходимые процедуры, включая проверку технических характеристик и рассмотрение полного комплекта конструкторской документации.

Компания также подчеркнула, что негосударственный эксперт, на чьем заключении основано дело, не проводил осмотр и исследование производства на заводе в Ижевске.

Ранее, в июне, стало известно о задержании и аресте Мусина по обвинению в хищении средств МВД, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации, предоставленной "Интерфаксу" источником, речь идет о контракте на сумму около 50 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено 17 июня в отношении Мусина и других пока не установленных лиц.

АО "Уральские заводы" занимается разработкой и производством цифровых мобильных систем радиосвязи.

Фото: https://web.archive.org/web/20161102215151/http://www.panoramio.com/photo/62250039, salech hcelas, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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