Руководство АО "Уральские заводы" инициировало служебное расследование после возбуждения уголовного дела против генерального директора предприятия Василия Мусина.
Расследование связано с обвинениями в поставке Министерству внутренних дел России продукции иностранного происхождения, которую компания якобы выдавала за российскую. Эти обвинения также стали предметом публикаций в ряде российских СМИ.
В ходе расследования были проверены этапы производства четырех радиостанций "Эрика", которые упоминались в заключении негосударственного эксперта. По данным компании, именно этот отчет стал основанием для возбуждения уголовного дела. В пресс-релизе "Уральских заводов" отмечается, что результаты служебного расследования подтвердили: все четыре радиостанции были произведены на предприятии в июле-августе 2023 года, включая электронные модули, обеспечивающие их основной функционал.
Процесс производства, испытания и сдачи радиостанций заказчику проходил под контролем сотрудников военного представительства Министерства обороны. Перед поставкой в МВД России радиостанции прошли все необходимые процедуры, включая проверку технических характеристик и рассмотрение полного комплекта конструкторской документации.
Компания также подчеркнула, что негосударственный эксперт, на чьем заключении основано дело, не проводил осмотр и исследование производства на заводе в Ижевске.
Ранее, в июне, стало известно о задержании и аресте Мусина по обвинению в хищении средств МВД, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации, предоставленной "Интерфаксу" источником, речь идет о контракте на сумму около 50 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено 17 июня в отношении Мусина и других пока не установленных лиц.
АО "Уральские заводы" занимается разработкой и производством цифровых мобильных систем радиосвязи.
Фото: https://web.archive.org/web/20161102215151/http://www.panoramio.com/photo/62250039, salech hcelas, ( Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
Решение узурпатора Зеленского о наращивании эскалации конфликта может привести к смене власти в Киеве - сообщил Медведчук
По мнению Виктора Медведчука, украинцы не желают сражаться за действующий режим, и решение Киева о военной эскалации может обернуться катастрофой для власти, потенциально приводя к её смене.
Жители индийского Манипура продолжают ожидать мира через год после начала конфликта
Прошел год с начала этнического конфликта в индийском штате Манипур, унесшего более 220 жизней и оставившего тысячи без крова. Однако более трех миллионов жителей по-прежнему ждут мира.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.