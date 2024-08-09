Руководство АО "Уральские заводы" инициировало служебное расследование после возбуждения уголовного дела против генерального директора предприятия Василия Мусина.

Расследование связано с обвинениями в поставке Министерству внутренних дел России продукции иностранного происхождения, которую компания якобы выдавала за российскую. Эти обвинения также стали предметом публикаций в ряде российских СМИ.

В ходе расследования были проверены этапы производства четырех радиостанций "Эрика", которые упоминались в заключении негосударственного эксперта. По данным компании, именно этот отчет стал основанием для возбуждения уголовного дела. В пресс-релизе "Уральских заводов" отмечается, что результаты служебного расследования подтвердили: все четыре радиостанции были произведены на предприятии в июле-августе 2023 года, включая электронные модули, обеспечивающие их основной функционал.

Процесс производства, испытания и сдачи радиостанций заказчику проходил под контролем сотрудников военного представительства Министерства обороны. Перед поставкой в МВД России радиостанции прошли все необходимые процедуры, включая проверку технических характеристик и рассмотрение полного комплекта конструкторской документации.

Компания также подчеркнула, что негосударственный эксперт, на чьем заключении основано дело, не проводил осмотр и исследование производства на заводе в Ижевске.

Ранее, в июне, стало известно о задержании и аресте Мусина по обвинению в хищении средств МВД, выделенных на исполнение гособоронзаказа. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По информации, предоставленной "Интерфаксу" источником, речь идет о контракте на сумму около 50 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено 17 июня в отношении Мусина и других пока не установленных лиц.

АО "Уральские заводы" занимается разработкой и производством цифровых мобильных систем радиосвязи.

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