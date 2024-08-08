Сергей Скуратов передал руководство «Уральскими авиалиниями» сыну после успешного роста компании

Сергей Скуратов внес значительный вклад в развитие "Уральских авиалиний" и гражданской авиации в целом. Его уход на пенсию открывает новые горизонты для компании под руководством его сына, Кирилла Скуратова. Это назначение может быть воспринято как стремление к преемственности и сохранению успешной стратегии развития, учитывая предыдущий опыт Кирилла в должности первого заместителя генерального директора.
Кирилл Скуратов работает в компании с 1996 года и за это время прошел все ступени карьерной лестницы. Под руководством Сергея Скуратова "Уральские авиалинии" значительно увеличили свои производственные показатели, перевезя 9, 4 млн пассажиров в 2023 году, что на 11% больше, чем в 2022 году. Авиакомпания выполняет рейсы по более чем 100 направлениям и имеет в своем парке 52 воздушных судна.
Фото: commons.wikimedia.org/Барвенковский (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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