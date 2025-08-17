Генетический маркер, который переписал историю: кто на самом деле основал Европу

Раньше считалось, что уральские народы — носители венгерского, финского и эстонского языков — происходят из районов Уральских гор. Однако свежее исследование опровергает эту теорию. Оказалось, их прародина находится гораздо восточнее — в Якутии.

От Сибири до Европы: путь длиной в 4500 лет

Международная команда учёных проанализировала ДНК 180 древних жителей Сибири, сопоставив их с тысячами уже изученных образцов. Выяснилось, что предки современных уральских народов жили на северо-востоке Сибири около 4,5 тысяч лет назад.

"Мы обнаружили уникальный генетический маркер, который впервые появился у якутов 4500 лет назад. Позже он распространился на запад вместе с миграциями", — поясняют исследователи.

Это подтверждает теорию о сибирском происхождении уральских языков.

Бронзовый век и великие переселения

Миграция уральских народов совпала с сейминско-турбинским феноменом — периодом около 4 тысяч лет назад, когда передовые технологии обработки бронзы стремительно распространялись по северной Евразии.

Интересно, что на одних и тех же стоянках археологи находят останки людей с разными генетическими линиями: якутскими, иранскими и балтийскими.

Сегодня сибирские гены лучше всего сохранились у нганасан (почти 100%), у финнов их около 10%, у эстонцев — 2%. У венгров эта связь почти исчезла, но средневековые завоеватели Венгрии несли в себе тот самый якутский маркер.

Возможная связь с Америкой

Учёные также нашли косвенные доказательства родства енисейских языков с языками коренных народов Северной Америки (семья на-дене). Это говорит о древних контактах между континентами.