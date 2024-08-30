Пассажири в шоке: Бортпроводник «Уральских авиалиний" чуть не сломал руку, когда показывал, как пользоваться жилетом

Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» во время демонстрации использования спасательного жилета на борту самолёта сломал руку и был госпитализирован.
Инцидент произошёл на рейсе из Сочи в Казань. Перед вылетом экипаж показывал пассажирам аварийно-спасательное оборудование, включая спасательные жилеты. Во время демонстрации один из бортпроводников почувствовал острую боль в руке и не смог продолжить инструктаж.
Самолёт Airbus A320, на борту которого находилось 163 пассажира, был возвращён на стоянку. Бортпроводника срочно доставили в больницу, где ему провели операцию. Выяснилось, что у мужчины произошёл вывих левого плечевого сустава.
Стюарду успешно провели операцию по восстановлению сустава. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании, где подтвердили, что пострадавшим оказался старший бортпроводник по имени Сергей. Мужчина резко вытянул руку, что и привело к вывиху сустава. Демонстрацию аварийно-спасательного оборудования прервали, и вызвали скорую помощь.
В аэропорту пострадавшему оказали первую помощь, наложили фиксирующую повязку. Через 30 минут прибыла скорая, которая доставила его в больницу. Там сделали рентген и под наркозом вправили плечо.
Фото: From Wikimedia Commons/ Aeroprints.com (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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