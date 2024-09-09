Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 90,3853
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.09.2024 : 99,9067
Путешествующий из Великобритании в Индию байкер достиг Екатеринбурга
  1. Главная
  2. Мир

Байкер Шарма, путешествующий из Великобритании в Индию, остановился в Екатеринбурге

Путешествующий из Великобритании в Индию байкер достиг Екатеринбурга

Индийский мотолюбитель Ашиш Шарма, совершая путешествие на мотоцикле из Великобритании в Индию, достиг Екатеринбурга, сообщает ЕАН. Как передает издание, байкера заметили в центре столицы Урала.

Путешествие Шармы началось в прошлом году и изначально не должно было проходить через Россию, однако его планы изменились. Ему пришлось сделать значительный обход, выбрав Россию вместо Западного Казахстана, чтобы избежать экстремальной жары.

"Я опасался, что поломка мотоцикла при температуре 40 градусов может быть для меня фатальной", — отметил байкер.

Шарма добавил, что часто получал помощь от незнакомых людей в дороге. Он признался, что не был достаточно подготовлен к поездке: купил дешевый мотоцикл и не получил необходимые визы. В 2023 году он оставил свой мотоцикл в Казахстане, не завершив путешествие, а этим летом возобновил маршрут, который проходил через Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Чехию, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Недавно Ашиш Шарма прибыл в Екатеринбург, где встретился с местными байкерами, которые подарили ему шлем.

Ранее "Авиасейлс" сообщило о резком падении цен на авиабилеты в Сочи в "бархатный сезон". По некоторым данным, цена не переезды упала на 18%.

Фото: Freepik.com

Мир

WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам

WP: Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам

Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис пригласил двойника её соперника Дональда Трампа для подготовки к дебатам, как передала газета The Washington﻿ Post.

Читать полностью
В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта

В Бельгии уроженца Чечни приговорили к 15 годам тюрьмы за подготовку теракта

Суд по уголовным делам в бельгийском городе Брюгге вынес приговор выходцу из Чечни, который планировал совершить террористический акт, назначив ему 15 лет лишения свободы, сообщает агентство Belga.

Читать полностью

Общество

Лариса Долина смирилась с потерей квартиры:

Лариса Долина смирилась с потерей квартиры: "Бог дал, Бог взял"

Певица Лариса Долина утешилась после того, как мошенники отобрали у неё квартиру. Звезда объяснила, что у неё осталось нечто более ценное.

Читать полностью
В КВН больше не будет постоянного ведущего

В КВН больше не будет постоянного ведущего

КВН отказался от идеи утверждать нового постоянного ведущего после смерти Александра Маслякова. Об этом сообщили изданию "Подъем" в Международном союзе КВН.

Читать полностью

Новости