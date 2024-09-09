Байкер Шарма, путешествующий из Великобритании в Индию, остановился в Екатеринбурге

Индийский мотолюбитель Ашиш Шарма, совершая путешествие на мотоцикле из Великобритании в Индию, достиг Екатеринбурга, сообщает ЕАН. Как передает издание, байкера заметили в центре столицы Урала.

Путешествие Шармы началось в прошлом году и изначально не должно было проходить через Россию, однако его планы изменились. Ему пришлось сделать значительный обход, выбрав Россию вместо Западного Казахстана, чтобы избежать экстремальной жары.

"Я опасался, что поломка мотоцикла при температуре 40 градусов может быть для меня фатальной", — отметил байкер.

Шарма добавил, что часто получал помощь от незнакомых людей в дороге. Он признался, что не был достаточно подготовлен к поездке: купил дешевый мотоцикл и не получил необходимые визы. В 2023 году он оставил свой мотоцикл в Казахстане, не завершив путешествие, а этим летом возобновил маршрут, который проходил через Норвегию, Швецию, Финляндию, Эстонию, Латвию, Польшу, Чехию, Турцию, Азербайджан, Казахстан и другие страны. Недавно Ашиш Шарма прибыл в Екатеринбург, где встретился с местными байкерами, которые подарили ему шлем.

Ранее "Авиасейлс" сообщило о резком падении цен на авиабилеты в Сочи в "бархатный сезон". По некоторым данным, цена не переезды упала на 18%.

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