Жительница Среднеуральска Свердловской пережила сильный стресс после того, как её муж получил повестку с требованием явиться в военкомат. Об этом пишет "Екатеринбург Онлайн".

По словам "потерпевшей", повестки из военкоматов получили и другие жители региона. В них говорилось о необходимости прийти и уточнить свои данные. По возвращении из военкомата супруг женщины рассказал, что ему предлагали подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации.

"Мужа отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дёргается", — призналась уралочка.

Фото: Миинстерство обороны РФ/Евгений Кель (Creative Commons Atribution 4.0 International).