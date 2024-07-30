Жительница Среднеуральска Свердловской пережила сильный стресс после того, как её муж получил повестку с требованием явиться в военкомат. Об этом пишет "Екатеринбург Онлайн".
По словам "потерпевшей", повестки из военкоматов получили и другие жители региона. В них говорилось о необходимости прийти и уточнить свои данные. По возвращении из военкомата супруг женщины рассказал, что ему предлагали подписать контракт с Минобороны и отправиться в зону спецоперации.
"Мужа отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дёргается", — призналась уралочка.
Фото: Миинстерство обороны РФ/Евгений Кель (Creative Commons Atribution 4.0 International).
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