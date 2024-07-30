Восемь несовершеннолетних жителей Свердловской области, обвиняемых в попытке совершения терактов на железной дороге, отправлены под арест. Об этом сообщается в Телеграм-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Ранее против подростков, пытавшихся совершить теракты по инструкциям от находящихся на Украине лиц, возбудили уголовные дела.
В сообщении Следкома отмечается, что всем несовершеннолетним предъявлены обвинения по статье 205 УК РФ (теракт).
"По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в ТГ-канале ведомства.
Фото:commons.wikimedia.org/Falk2 (Creative Commons Attribution 3.0 Unported).
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