Восемь несовершеннолетних жителей Свердловской области, обвиняемых в попытке совершения терактов на железной дороге, отправлены под арест. Об этом сообщается в Телеграм-канале центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее против подростков, пытавшихся совершить теракты по инструкциям от находящихся на Украине лиц, возбудили уголовные дела.

В сообщении Следкома отмечается, что всем несовершеннолетним предъявлены обвинения по статье 205 УК РФ (теракт).

"По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в ТГ-канале ведомства.

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