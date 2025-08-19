Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Посёлк Монзино
© commons.wikimedia.org by Vyacheslav Bukharov is licensed under CC BY-SA 4.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:25

Чудеса на воде: почему "Уральская Венция" остаётся секретом для туристов

Посёлок Монзино под Нижним Тагилом называют "Уральской Венецией"

Не каждый турист, оказавшись в Нижнем Тагиле, догадывается, что всего в нескольких километрах от промышленного города скрывается место, напоминающее итальянскую Венецию. Об этом пишет канал DREAM AND TRAVEL на платформе "Дзен".

Здесь, среди воды и зелёных островков, стоят деревянные дома на сваях, а передвигаться по улицам зачастую удобнее на лодке, чем пешком. Речь идёт о посёлке Монзино, который сами жители с гордостью называют "Уральской Венецией".

От золотой лихорадки до водных лабиринтов

История посёлка уходит корнями в XIX век, когда Урал охватила золотая лихорадка. В 1820-е годы сюда хлынули старатели — кто промывал песок в лотках, а кто рыл шахты без всяких правил. Позже к добыче подключились крупные промышленники, в том числе Демидовы, выкупившие большую часть приисков.

На пике развития, к середине XIX века, вокруг Нижнего Тагила работало более 120 приисков. В результате масштабных земляных работ здесь появились десятки искусственных котлованов, каналов и насыпей. Со временем они заполнились водой, превратившись в сеть прудов и протоков. Именно так природа и человек совместно создали необычный пейзаж, напоминающий сказочный архипелаг.

Рождение "уральской Венеции"

Когда золотая лихорадка утихла, территория не опустела. Наоборот, здесь стали селиться рабочие, а заброшенные прииски превратились в пруды и острова. Первые мостики, пристани и дома на воде появились ещё в XIX веке. Сравнение с Венецией прозвучало тогда впервые и закрепилось за посёлком.

В советское время государство оценило необычность этого места и построило здесь дома отдыха для заводчан. Позже появились садоводческие товарищества, а в 1980-90-е годы началась массовая застройка. Получить участок на острове считалось удачей: немногие могли похвастаться домом, окружённым водой.

Жизнь на воде

Однако жить в "Российской Венеции" — не всегда легко. Весенние половодья нередко поднимают уровень воды на два метра, как это было в 2016 году. Многие дома строят на сваях, а берега укрепляют вручную камнем и щебнем. В период разлива лодка здесь становится единственным средством передвижения.

Тем не менее местные жители не променяют Монзино на другое место. Рыбалка в протоках считается одной из лучших в округе, а вода здесь остаётся чистой и проточной. Купаться, правда, нужно осторожно — дно зыбкое, а глубина непредсказуема.

Туристический потенциал

Несмотря на уникальность, о посёлке знают единицы. Даже приезжие редко подозревают, что рядом с промышленным Тагилом скрывается такое место. Прогулка по каналам, деревянным мостикам и островным улочкам легко превращается в приключение.

Жители иногда предлагают гостям лодочные экскурсии. Вид деревянных домов, отражающихся в воде, и узких каналов действительно напоминает европейский город на воде, только с уральским характером.

Природа возвращает своё

Со временем природа постепенно восстановила повреждённые человеком земли. Заброшенные выработки стали частью экосистемы: острова облюбовали водоплавающие птицы, берега заросли ивами и камышом, а в протоках водится рыба. Сегодня это живой пример того, как разрушенное человеком пространство может превратиться в гармоничное сочетание культуры и природы.

Каждое время года здесь создаёт особую атмосферу. Весной — шум лодок и плеск воды, летом — зелёные острова и прозрачные пруды, осенью — золотые берега, а зимой замёрзшие каналы становятся катками.

Живой символ Урала

Монзино разрушает привычный образ Урала как региона заводов и шахт. Этот посёлок — доказательство того, что даже промышленные последствия могут обернуться новым чудом.

Возможно, он никогда не станет крупным туристическим центром, и в этом его ценность: хрупкая красота сохраняется благодаря уединению. Для тех, кто ищет необычные места России, "уральская Венеция" станет открытием — напоминанием о том, что иногда самые удивительные открытия находятся буквально за углом.

