Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Холодное время года в городе
Холодное время года в городе
© https://unsplash.com by Joy Real is licensed under Free
Главная / Уральский федеральный округ
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 7:41

Холод, который не отпустит быстро: конец декабря готовит Уралу серьёзное испытание

На Урале ожидаются морозы до −38 градусов — Уральский гидрометцентр

Резкое похолодание в конце декабря станет серьёзным испытанием для жителей Урала. Температуры опустятся значительно ниже климатической нормы, а морозы будут сопровождаться снегопадами и осложнением погодной обстановки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Штормовое предупреждение в регионе

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми аномальными морозами. По данным синоптиков, наиболее холодная погода прогнозируется на севере региона 23 декабря, а затем охватит большую часть области в период с 24 по 27 декабря.

Насколько сильным будет похолодание

Синоптики подчёркивают, что речь идёт не о кратковременном всплеске холода, а о продолжительном морозном отрезке. Температурные показатели будут отклоняться от климатической нормы на значительную величину.

"Ожидается морозный период при средней суточной температуре воздуха на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальная температура ночью — минус 38 градусов", — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Морозный период, по прогнозам, сохранится несколько дней подряд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Красную икру продают по 65 рублей за банку в Челябинске — URA.RU 11.12.2025 в 8:20
Икорный лоттерейный билет: челябинцы рискуют, покупая деликатес с доставкой из объявлений

В Челябинской области появились десятки объявлений о продаже красной икры по цене от 65 рублей, но минимальный заказ — 30 банок — заставляет задуматься о реальном качестве товара.

Читать полностью » Поезд Деда Мороза собрал у вокзала Ишима 3000 человек — МегаТюмень 11.12.2025 в 7:51
Организаторы не ожидали такого ажиотажа: поезд Деда Мороза едва не привёл к трагедии в Ишиме

В Ишиме поезд Деда Мороза собрал тысячи горожан у вокзала, но из-за ограниченного доступа к составу праздник для многих закончился в давке у входа.

Читать полностью » Челябинская область отменит бесплатное молоко для школьников с 2026 года — Минобрнауки 11.12.2025 в 7:44
Вместо стакана молока: что появится в тарелках у школьников после громкой отмены 2026 года

В Челябинской области решили отказаться от бесплатного молока для младших школьников с 2026 года, пообещав заменить его более "современным" набором молочных продуктов.

Читать полностью » Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал 10.12.2025 в 9:13
Водоканал решил не мелочиться: тюменцы будут платить за воду на 32% больше

В Тюмени в 2026 году тарифы ЖКХ повысят дважды — в январе и октябре. Холодная вода может прибавить более 30% за раз.

Читать полностью » На Южном Урале закрыли восемь школ из за роста заболевших ОРВИ 08.12.2025 в 17:26
ОРВИ снова меняет правила: в регионе разворачивается масштабный уход на дистанционку

Восемь школ на Южном Урале перешли на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ, а отдельные классы в регионе закрыты на карантин до стабилизации ситуации.

Читать полностью » Девять школ Тюменской области получили федеральный Знак качества — ФИОКО 06.12.2025 в 7:39
Российский знак качества получили 9 школ из Тюмени — вот что они делают не так, как все

Девять школ Тюменской области попали в новый федеральный список со "Знаком качества". Какие учреждения отметили и за что именно — в материале.

Читать полностью » В Тюменской области температура упадет до минус 39 градусов — правительство 06.12.2025 в 7:37
Ниже некуда: почему жителям Увата придется пережить самую холодную ночь с экстремальным минусом

В Тюменской области готовятся к ночным морозам до -39 °С: где будет холоднее всего и когда начнётся ослабление холода, рассказал региональный штаб.

Читать полностью » Тюменцу удалось доказать в суде, что взял кредит на 700 тыс. руб. под давлением мошенников 04.12.2025 в 23:44
Кредит, оформленный в страхе: суд отменил кредит, взятый под гипнозом телефонных аферистов

Житель Тюменской области добился через суд отмены кредита на 700 тысяч рублей, оформленного под давлением мошенников, представившихся силовиками.

Читать полностью »

Новости
Мир
Первая коммерческая ракета Южной Кореи потерпела крушение через 30 секунд после старта — Рёнхап
Красота и здоровье
Хозяйственное мыло нарушает pH кожи, что может привести к раздражению – эксперт
Общество
Доходный дом Емельянова: архитектурный символ Екатеринбурга, построенный в 1897 году
Красота и здоровье
В Чувашии за 5 лет построено более 100 объектов здравоохранения в рамках модернизации — Минздрав
Общество
Проблемы с доставкой почты на Чукотку: срок доставки до 6 месяцев, сообщает прокуратура
ЦФО
В Москве 23 декабря ожидаются морозы до −11 градусов без осадков — Гидрометцентр
Наука
Растения проявляют материнскую заботу о потомстве — Сони
Питомцы
Кошке требуется до одного часа внимания в день для благополучия — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet