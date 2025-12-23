Холод, который не отпустит быстро: конец декабря готовит Уралу серьёзное испытание

Резкое похолодание в конце декабря станет серьёзным испытанием для жителей Урала. Температуры опустятся значительно ниже климатической нормы, а морозы будут сопровождаться снегопадами и осложнением погодной обстановки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Штормовое предупреждение в регионе

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидаемыми аномальными морозами. По данным синоптиков, наиболее холодная погода прогнозируется на севере региона 23 декабря, а затем охватит большую часть области в период с 24 по 27 декабря.

Насколько сильным будет похолодание

Синоптики подчёркивают, что речь идёт не о кратковременном всплеске холода, а о продолжительном морозном отрезке. Температурные показатели будут отклоняться от климатической нормы на значительную величину.

"Ожидается морозный период при средней суточной температуре воздуха на 7-13 градусов ниже нормы. Минимальная температура ночью — минус 38 градусов", — говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

Морозный период, по прогнозам, сохранится несколько дней подряд.