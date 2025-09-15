Косуля в пельменях, черёмуха в пирогах — Урал бросает вызов Москве и Петербургу

Урал может стать гастрономической жемчужиной России. Об этом рассказал ресторанный критик из Екатеринбурга Яков Можаев в беседе с URA. RU. По его словам, именно традиционная технология приготовления уральских блюд — томление на слабом огне - во многом предвосхитила современное кулинарное направление Slow Food ("медленная еда").

"Уральская кухня — разносторонняя и уникальная. Если относиться к ней с вниманием и уважением, то Урал и Свердловская область в частности могут стать жемчужиной гастротуризма России", — отметил эксперт.

Рыба как основа уральского стола

Исторически главной белковой пищей региона была речная рыба - нельма, судак и другая. Мяса ели мало, а постных дней было много, поэтому рыба закрывала все потребности в питании.

Пять блюд Урала, которые стоит попробовать

1. Юрма — "уха из петуха"

Уникальный суп, сочетающий мясо и рыбу. На Урале его готовили на курином бульоне с добавлением речной рыбы (нельмы, судака), а в качестве мяса часто использовали дичь. Сегодня блюдо можно встретить в виде рыбного бульона с куриными фрикадельками.

2. Пельмени из косули

"Душа уральской кухни". В старину фарш делали из трёх видов мяса — косули, оленя и свинины. Иногда в начинку шли рыба, капуста или редька. Подача традиционно — со сметаной, маслом или уксусом.

3. Щи из крапивы

Сезонное блюдо мая и июня. Для супа берут молодую крапиву, добавляют овощи, крупу и яйцо. Щи подают со сметаной. После зимы такое блюдо помогало восполнить витамины и укрепить иммунитет.

4. Сосьвинская селёдка (тугун)

Редкая рыба семейства сиговых, которую ценили даже императоры. Нежное мясо почти без костей лучше всего проявляется в засолке. Традиционный гарнир — картофель, маринованный лук, чёрный хлеб и копчёное яйцо.

5. Пироги из черёмухи

Черёмуховую муку и ягоды на Урале использовали в пирогах, шанегах и даже тортах. Терпкий вкус черёмухи особенно ценили зимой. Иногда её заменяли калиной.

Итог

Уральская кухня — это не только сытные и простые блюда, но и настоящая философия. Она сочетает в себе уважение к природе, неторопливость приготовления и уникальные вкусы, которые могут удивить не только всю Россию, но и мир.