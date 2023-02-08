Сборная США по боксу отказалась от участия в Чемпионате Мира, так как не согласилась с решением Международной боксерской ассоциации (IBA) допустить российских спортсменов к соревнованиям со своим влагом и гимном. Информация стала известна благодаря официальному сайту Федерации бокса США (USA Boxing).
Ранее, в феврале 2022 года, Международный Олимпийский комитет (МОК) запретил России и Беларуси использовать государственную символику на соревнованиях международного уровня. Однако IBA 5 октября отменила отстранение спортсменов двух стран, позволив им выступать под национальными флагами и с официальными гимнами.
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