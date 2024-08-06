Как современные ураганы меняют свои характеристики: новые тенденции, интенсивность и последствия

Поведение мощнейших ураганов меняется, и для адаптации к их новым особенностям необходимо понять, как именно они изменяются. Ураганы, которые питаются теплом океана, теперь становятся менее предсказуемыми и более опасными из-за рекордных температур воды. Эти изменения приводят к тому, что ураганы меняют свои траектории, замедляются и становятся более разрушительными.

Сезон ураганов в Атлантике традиционно начинается в июне и достигает пика в сентябре. Однако из-за изменения климата сезон может начинаться раньше и длиться дольше, как отмечает Джеймс Косин из NOAA.

Современные ураганы усиливаются быстрее, что затрудняет своевременное предупреждение. Хью Уиллоуби из Флоридского международного университета отмечает, что температура океана определяет максимальную интенсивность урагана. Ураганы замедляются в движении по мере увеличения скорости ветра.

В 2018 году было обнаружено, что ураганы у побережья США замедлились на 17% с начала XX века из-за неравномерного нагрева планеты. Медленные ураганы могут принести больше дождя в одном месте, что увеличивает риск затоплений. Ураганы смещаются в северном и южном полушариях, что может угрожать регионам, не привыкшим к таким штормам. Изменение климата также влияет на ветровые сдвиги, что может ослабить защитные барьеры у побережья США.

Снижение загрязнения с 1970-х годов привело к повышению температуры воздуха над Атлантикой, что также влияет на ураганы. Адаптация к новым условиям, включая улучшение инфраструктуры и систем раннего предупреждения, становится необходимостью для защиты жизней и имущества.

Фото: freepik