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Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды
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Ураган Дебби обрушился на Флориду: штормовые приливы и катастрофические наводнения

Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды

Ураган Дебби достиг побережья региона Биг-Бенд на западном побережье Флориды, вызывая опасения по поводу штормовых приливов и катастрофических наводнений.

Погодная система усилилась до урагана первой категории поздно вечером в воскресенье и пришла на сушу возле города Стейнхэтчи утром в понедельник, сообщили в Национальном центре ураганов (NHC). По прогнозам, ураган будет медленно двигаться по штату, неся ветры скоростью 130 км/ч и проливая до 76 см дождя по мере продвижения на север. Четвёртый по счету шторм в сезоне также затронет Джорджию и Южную Каролину в ближайшие дни.

Замедленное движение урагана может привести к историческим уровням осадков, что приведет к катастрофическим наводнениям, заявил Джейми Ром, заместитель директора центра ураганов.

Сильные ветры урагана уже начали влиять на жителей Флориды: по данным PowerOutage.com, около 204,000 домов и предприятий остались без электричества. Ураган Дебби ожидается существенно замедлится при пересечении Флориды, поскольку потоки ветра в высоких слоях атмосферы фактически рушатся.

Это оставит ураган медленно дрейфовать в Атлантике как тропический шторм, проливая дождь на юго-восток Джорджии и Каролины во вторник и среду, прежде чем в четверг он переместится внутрь Южной Каролины. Исторические осадки, вероятно, приведут к катастрофическим наводнениям, усугубленным штормовым приливом, который может задерживать воду в речных системах, не давая ей стечь в океан.

Перед тем, как ураган обрушился на сушу, губернатор Флориды Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в 61 из 67 округов штата. Он также сообщил, что бригады электриков из штата и за его пределами готовы помочь восстановить электроснабжение после шторма.

Губернатор Десантис не единственный, кто готовится к урагану - жители по всему штату также готовятся к худшему. Спиридон Айбейерис рассказал ежедневной газете "USA Today", что ремонт его дома в Кейтона-Бич только завершился две недели назад после урагана Идалия, который обрушился прошлым летом. Он надеется, что не придется снова ремонтировать дом.

Синоптики предсказали, что этот сезон ураганов, который длится с 1 июня по 30 ноября, будет активным. Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) выпустило самое тревожное предупреждение о текущем сезоне. Прогнозируется до 25 названных штормов в 2024 году. От восьми до тринадцати из них могут перерасти в ураганы, сообщили в NOAA.

Ураган Дебби стал четвертым названным штормом года после тропического шторма Альберто, урагана Берил и тропического шторма Крис. Считается, что изменение климата может сделать ураганы, такие как этот, более вероятными. По мере того как мир нагревается неравномерно, это вызывает изменения в атмосферных циркуляциях, которые направляют штормы по планете.

Фото: commons.wikimedia.org/NOAA

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