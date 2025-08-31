Стихия в Биробиджане: ураган повредил инфекционную больницу

В результате сильного урагана в Биробиджане пострадало здание областной инфекционной больницы. Как сообщила врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, стихия повредила кровлю медицинского учреждения, что привело к незначительному подтоплению четвертого этажа.

Несмотря на произошедшее, для пациентов больницы угрозы не возникло — медицинское учреждение продолжает работать в обычном режиме. На месте происшествия оперативно работают аварийные службы и представители регионального правительства. Специалисты занимаются устранением последствий повреждений и организуют защиту нижних этажей от возможного проникновения воды.

"Для пациентов угрозы нет, больница продолжает работу в штатном режиме", — сообщила Костюк.

Параллельно в районах автономной области, наиболее пострадавших от непогоды, ведутся работы по восстановлению инфраструктуры — инженерных сетей и линий электропередачи. Для координации усилий по ликвидации последствий стихийного бедствия планируется проведение внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время проводится оценка масштаба причиненного ущерба. Местные власти утверждают, что держат ситуацию на контроле и принимают все необходимые меры для нормализации обстановки в регионе.