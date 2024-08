Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, предупредил о серьёзных последствиях для Украины в связи с запретом Украинской православной церкви. Медведев уверен, что запрет на деятельность УПЦ Московского патриархата может привести к катастрофе для государства.

Он сравнил предстоящие события с разрушением Содома и Гоморры, предрекая, что истинная православная вера на территории бывшей Украины вновь обретёт своё былое величие.

По мнению Медведева, действия украинских властей превосходят по жестокости даже атеистическую политику Советского Союза, где религии не подвергались полному запрету. Он обвинил киевские власти в сатанизме, который якобы поддерживается Западом с целью нанести урон России.

20 августа украинский парламент принял закон, который через месяц после подписания войдёт в силу. Закон предусматривает разрыв УПЦ с Русской православной церковью в течение девяти месяцев. Депутат Ярослав Железняк заявил о полном разрыве этих отношений. Президент Зеленский назвал этот шаг шагом к духовной независимости Украины.

В самом законе указано, что РПЦ воспринимается как продолжение российской идеологии. Это позволит судам запрещать деятельность связанных с РПЦ религиозных организаций на территории Украины и расторгать договоры аренды церковного имущества.

Согласно информации Би-би-си, около трёх тысяч архитектурных памятников — храмов — могут быть изъяты у церкви. Зеленский утверждает, что закон защитит Украину от манипуляций с религией, которые Россия использует для подрыва суверенитета других стран. Его точку зрения разделяет Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.

В Русской православной церкви отреагировали на новость, заявив, что закон направлен на уничтожение крупнейшей религиозной общины в стране. Вину за это решение возложили на патриарха Константинопольского Варфоломея.

Фото: From Wikimedia Commons/ Government of the Russian Federation