Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет

сегодня в 17:16

Главное — зрелище: в России намекнули на допинг у Леброна Джеймса

Российский тренер Роман Лавров заявил, что Леброн Джеймс мог использовать запрещённые препараты, ведь в НБА важнее зрелищность, чем честность.

сегодня в 17:10

Эта ошибка в тренировках разрушает суставы — и большинство даже не догадывается

Программа Movement Vault помогает улучшить подвижность суставов, снизить риск травм и избавиться от зажимов — даже если вы далеки от спорта.

сегодня в 16:50

Как железо и резина превращают квартиру в зал олимпийских чемпионов

Как выбрать лучшее оборудование для домашних тренировок? Гантели, гири, штанга или TRX — тренеры делятся плюсами и минусами каждого варианта.

сегодня в 16:10

Как боль в колене рушит спортивную форму быстрее, чем травма головы

Боль в колене может скрывать как перегрузку, так и серьёзную травму. Разбираемся, какие бывают причины и когда срочно обращаться к врачу.

сегодня в 15:50

Грипп под ударом: что происходит, если выйти на тренировку после вакцинации

Можно ли тренироваться после прививки от гриппа? Учёные уверены: да, и это даже помогает усилить иммунитет. Но есть важные нюансы, о которых стоит знать.

сегодня в 15:10

Вода против возраста: как бассейн замедляет потерю силы после 50

Аквааэробика укрепляет мышцы и суставы без лишней нагрузки. Узнайте, как простая тренировка в бассейне поможет сохранить здоровье и энергию после 50.

сегодня в 14:15

Всего 5 минут в день: реальный способ прокачать пресс

Фитнес-эксперт рассказала, как накачать пресс всего за пять минут в день. Какие упражнения работают лучше всего и почему без дефицита калорий рельеф не появится — коротко и по сути.

сегодня в 13:13

Остановился прогресс в зале? Метод Поликвина ломает плато

Метод Поликвина сочетает три вида нагрузки — силу, гипертрофию и выносливость — внутри одного упражнения. Почему такой подход считается одним из самых эффективных для преодоления плато, объясняем коротко.

