Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет
Фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today назвала простое, но эффективное упражнение, которое помогает избавиться от лишнего жира в области живота и укрепить корпус.
"Скалолаз" — универсальное решение
Эксперт рекомендовала упражнение "скалолаз". Это динамичная кардионагрузка, которая одновременно:
- активно прорабатывает пресс,
- задействует плечевой пояс,
- включает в работу бедра и ягодицы,
- укрепляет осанку,
- сжигает большое количество калорий.
Техника выполнения
Исходное положение — упор лежа.
Поочередно подтягивайте колени к груди, удерживая корпус в напряжении.
Движение выполняется в динамике, без дополнительного инвентаря.
Советы для новичков
Ротач посоветовала тем, кто только начинает:
- выполнять 2-3 подхода,
- делать по 10-15 повторений на каждую ногу.
При регулярных тренировках нагрузку можно увеличивать.
