Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Лёжа на полу — худеешь быстрее, чем на беговой дорожке: как это делать после 40 лет

Фитнес-эксперт рекомендовала упражнение "скалолаз" для похудения и укрепления осанки после 40 лет

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в интервью Men Today назвала простое, но эффективное упражнение, которое помогает избавиться от лишнего жира в области живота и укрепить корпус.

"Скалолаз" — универсальное решение
Эксперт рекомендовала упражнение "скалолаз". Это динамичная кардионагрузка, которая одновременно:

  • активно прорабатывает пресс,
  • задействует плечевой пояс,
  • включает в работу бедра и ягодицы,
  • укрепляет осанку,
  • сжигает большое количество калорий.

Техника выполнения
Исходное положение — упор лежа.
Поочередно подтягивайте колени к груди, удерживая корпус в напряжении.
Движение выполняется в динамике, без дополнительного инвентаря.

Советы для новичков
Ротач посоветовала тем, кто только начинает:

  • выполнять 2-3 подхода,
  • делать по 10-15 повторений на каждую ногу.
    При регулярных тренировках нагрузку можно увеличивать.

