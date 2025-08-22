Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спортзал
Спортзал
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Тренировка без лишних упражнений: когда одно движение работает за пятерых

Фитнес-эксперт Холдер рассказал о пользе тяги в наклоне для осанки и силы

Фитнес-тренер Джо Холдер поделился советом, как одним движением проработать сразу несколько ключевых зон — спину и плечи. Его рекомендацию приводит Men Today.

Зачем включать тягу в тренировку
По словам эксперта, тяга штанги в наклоне — это универсальное упражнение, которое:

  • помогает нарастить мышечную массу,
  • повышает плотность костей,
  • облегчает неприятные ощущения в пояснице,
  • укрепляет не только спину и плечи, но и бицепсы, пресс и ягодицы.

Как выполнять правильно
Холдер советует подбирать вес, который будет комфортным и легко контролируемым. Оптимальная схема:

  • 2-3 подхода,
  • 6-10 повторений в каждом.

Такой режим обеспечивает баланс между силовой нагрузкой и безопасностью для суставов и поясницы.

Итог
Тяга в наклоне — это не просто упражнение для спины. Оно включает в работу сразу несколько крупных мышечных групп, делает тело сильнее и устойчивее, а также помогает улучшить осанку.

Читайте также

Эксперт Латреал Митчелл назвала безопасные упражнения для людей старше 50 лет сегодня в 17:10

Мышцы тают быстрее, чем кажется: что происходит с телом после 50 лет

После 50 тело меняется, но это не приговор. Узнайте, какие упражнения помогают сохранить силу и подвижность, замедляя возрастные изменения.

Читать полностью » Тренер Холли Перкинс: упражнение ягодичный мост подходит для восстановления после травм сегодня в 16:50

Ягодичный мост делает походку легче, а жизнь — без боли

Простое упражнение, которое укрепит ягодицы, снимет нагрузку с поясницы и коленей и улучшит движения в повседневной жизни. Узнайте, как правильно делать ягодичный мост.

Читать полностью » Тренеры рекомендуют выполнять 20-минутные тренировки с гантелями для силы и выносливости сегодня в 16:10

Домашняя программа с гантелями, которая укрепляет всё тело сразу

Узнайте, как всего за 20 минут с гантелями можно укрепить всё тело: от ног и спины до кора. Этот комплекс поможет прокачать силу и выносливость.

Читать полностью » Врачи Красного Креста сообщили, сколько времени восстанавливаются эритроциты после сдачи крови сегодня в 15:50

Потеря литра сил: почему организм после донации предаёт самых выносливых

Сдача крови полезна для общества, но способна временно снизить выносливость. Как правильно сочетать донорство и тренировки — советы врачей и факты.

Читать полностью » Физиотерапевт Моника Салиу назвала пользу wall sit с разведением бёдер для тазового дна сегодня в 15:10

Упражнение у стены, которое меняет тело быстрее любого фитнеса

Обычная статическая приседка у стены превращается в мощное упражнение для кора и тазового дна, если добавить резинку. Узнайте, как правильно его выполнять.

Читать полностью » Фитнес-эксперт Герасимова назвала бокс полезным для карьерного развития сегодня в 14:23

Удары по стрессу: бокс спасает от выгорания и даёт силы для карьеры

Фитнес-эксперт объяснила, почему бокс — это не только про физическую форму и удары. Этот вид спорта помогает карьеристам быстрее переключаться, держать стресс под контролем и развивать стратегическое мышление.

Читать полностью » Фитнес-блогер Никифоров назвал упражнение, щадящее суставы и ускоряющее метаболизм сегодня в 13:19

Одно упражнение, которое особенно важно мужчинам после 50

Фитнес-эксперт рассказал, какое простое упражнение помогает мужчинам старше 50 лет укрепить мышцы, суставы и ускорить замедлившийся обмен веществ. Движение «конькобежец» легко выполнять дома и не требует специального оборудования.

Читать полностью » Врач Сулим перечислила продукты и привычки, мешающие убрать жир с живота сегодня в 12:16

7 упражнений, которые эффективно сжигают жир в области живота

Фитнес-тренер Александра Сулим объяснила, почему пивной живот не уходит без диеты, и назвала упражнения, которые действительно работают на «втягивание» талии. Рассказываем, как сочетать питание и тренировки для быстрого результата.

Читать полностью »

