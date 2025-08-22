Тренировка без лишних упражнений: когда одно движение работает за пятерых

Фитнес-тренер Джо Холдер поделился советом, как одним движением проработать сразу несколько ключевых зон — спину и плечи. Его рекомендацию приводит Men Today.

Зачем включать тягу в тренировку

По словам эксперта, тяга штанги в наклоне — это универсальное упражнение, которое:

помогает нарастить мышечную массу,

повышает плотность костей,

облегчает неприятные ощущения в пояснице,

укрепляет не только спину и плечи, но и бицепсы, пресс и ягодицы.

Как выполнять правильно

Холдер советует подбирать вес, который будет комфортным и легко контролируемым. Оптимальная схема:

2-3 подхода,

6-10 повторений в каждом.

Такой режим обеспечивает баланс между силовой нагрузкой и безопасностью для суставов и поясницы.

Итог

Тяга в наклоне — это не просто упражнение для спины. Оно включает в работу сразу несколько крупных мышечных групп, делает тело сильнее и устойчивее, а также помогает улучшить осанку.