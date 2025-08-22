Тренировка без лишних упражнений: когда одно движение работает за пятерых
Фитнес-тренер Джо Холдер поделился советом, как одним движением проработать сразу несколько ключевых зон — спину и плечи. Его рекомендацию приводит Men Today.
Зачем включать тягу в тренировку
По словам эксперта, тяга штанги в наклоне — это универсальное упражнение, которое:
- помогает нарастить мышечную массу,
- повышает плотность костей,
- облегчает неприятные ощущения в пояснице,
- укрепляет не только спину и плечи, но и бицепсы, пресс и ягодицы.
Как выполнять правильно
Холдер советует подбирать вес, который будет комфортным и легко контролируемым. Оптимальная схема:
- 2-3 подхода,
- 6-10 повторений в каждом.
Такой режим обеспечивает баланс между силовой нагрузкой и безопасностью для суставов и поясницы.
Итог
Тяга в наклоне — это не просто упражнение для спины. Оно включает в работу сразу несколько крупных мышечных групп, делает тело сильнее и устойчивее, а также помогает улучшить осанку.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru