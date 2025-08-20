Кубики на животе без залов и тренеров: самый недооценённый тренажёр
Хотите рельефный и сильный пресс? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: для этого лучше всего подходит ролик для пресса. В беседе с Men Today она объяснила, почему именно этот тренажёр заслуживает внимания и как правильно им пользоваться.
Почему ролик работает
По словам Ротач, раскатка с роликом задействует сразу несколько групп мышц:
- прямую, поперечную и косые мышцы живота,
- широчайшие мышцы спины,
- стабилизаторы корпуса.
Такая нагрузка делает тренировку эффективной и помогает быстрее прийти к заметному результату.
Техника выполнения
Эксперт акцентировала: ключ к успеху — это правильная техника.
Выполнять движение нужно медленно, следя за положением таза и корпуса.
Нельзя чрезмерно сгибать локти.
Важно сохранять напряжение ягодичных мышц, чтобы не перегружать поясницу.
Советы для начинающих
Новичкам фитнес-эксперт советует не перегружать себя:
- достаточно 1-3 подходов,
- по 5-10 повторений.
Постепенно можно увеличивать нагрузку, но только после того, как техника станет безупречной.
