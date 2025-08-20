Кубики на животе без залов и тренеров: самый недооценённый тренажёр

Хотите рельефный и сильный пресс? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: для этого лучше всего подходит ролик для пресса. В беседе с Men Today она объяснила, почему именно этот тренажёр заслуживает внимания и как правильно им пользоваться.

Почему ролик работает

По словам Ротач, раскатка с роликом задействует сразу несколько групп мышц:

прямую, поперечную и косые мышцы живота,

широчайшие мышцы спины,

стабилизаторы корпуса.

Такая нагрузка делает тренировку эффективной и помогает быстрее прийти к заметному результату.

Техника выполнения

Эксперт акцентировала: ключ к успеху — это правильная техника.

Выполнять движение нужно медленно, следя за положением таза и корпуса.

Нельзя чрезмерно сгибать локти.

Важно сохранять напряжение ягодичных мышц, чтобы не перегружать поясницу.



Советы для начинающих

Новичкам фитнес-эксперт советует не перегружать себя:

достаточно 1-3 подходов,

по 5-10 повторений.

Постепенно можно увеличивать нагрузку, но только после того, как техника станет безупречной.