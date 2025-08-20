Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Стройный пресс
Стройный пресс
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

Кубики на животе без залов и тренеров: самый недооценённый тренажёр

Эксперт по фитнесу Ротач назвала оптимальное количество повторений с роликом для пресса

Хотите рельефный и сильный пресс? Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: для этого лучше всего подходит ролик для пресса. В беседе с Men Today она объяснила, почему именно этот тренажёр заслуживает внимания и как правильно им пользоваться.

Почему ролик работает
По словам Ротач, раскатка с роликом задействует сразу несколько групп мышц:

  • прямую, поперечную и косые мышцы живота,
  • широчайшие мышцы спины,
  • стабилизаторы корпуса.

Такая нагрузка делает тренировку эффективной и помогает быстрее прийти к заметному результату.

Техника выполнения
Эксперт акцентировала: ключ к успеху — это правильная техника.

Выполнять движение нужно медленно, следя за положением таза и корпуса.
Нельзя чрезмерно сгибать локти.
Важно сохранять напряжение ягодичных мышц, чтобы не перегружать поясницу.

Советы для начинающих
Новичкам фитнес-эксперт советует не перегружать себя:

  • достаточно 1-3 подходов,
  • по 5-10 повторений.

Постепенно можно увеличивать нагрузку, но только после того, как техника станет безупречной.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-физиотерапевт Сэм Бекуртни назвал 6 эффективных вариаций сгибаний рук для роста бицепсов сегодня в 17:50

Скрытый враг мышц: почему привычные упражнения убивают результат

Скучно делать одни и те же сгибания рук? Эти шесть вариаций бицепс-керлов помогут преодолеть плато, добавить силы и вернуть интерес к тренировкам.

Читать полностью » Американский физиолог Джейсон Маховски объяснил, как увеличивать выносливость при беге сегодня в 17:10

Главный секрет выносливости, о котором молчат даже марафонцы

Даже короткие пробежки укрепляют здоровье, но как понять, сколько нужно бегать именно вам? Советы для новичков, любителей и опытных бегунов.

Читать полностью » Фелис Герш, гинеколог: спорт разрешён через 24 часа после установки ВМС сегодня в 16:50

Спорт и ВМС: тайна первых суток, о которой не предупреждают заранее

Можно ли тренироваться после установки ВМС? Узнайте, сколько нужно подождать, как спорт влияет на устройство и какие симптомы требуют внимания врача.

Читать полностью » Физиотерапия тазового дна помогает при хронической боли в копчике — данные американских врачей сегодня в 16:10

Упражнения для копчика: 10 минут в день вместо лекарств и врачей

Боль в копчике мешает сидеть и двигаться? Узнайте, какие упражнения реально помогают облегчить состояние и ускорить восстановление.

Читать полностью » Какие упражнения безопасны при изжоге: рекомендации гастроэнтеролога Анжали Моне сегодня в 15:50

Ходьба лечит, а бег калечит: неожиданный закон изжоги и спорта

Физическая активность может облегчить изжогу или усугубить её. Какие упражнения помогают при кислотном рефлюксе, а какие лучше избегать?

Читать полностью » Harvard Health: час гребли помогает сжечь больше калорий, чем велосипед или эллипсоид сегодня в 15:10

Занимаешься часами, а результат нулевой? Ошибка в выборе тренажёра стоит дорого

Гребной тренажёр сжигает сотни калорий и развивает все мышцы, но стоит меньше, чем абонемент в зал. В чём его секрет и как тренироваться правильно?

Читать полностью » Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала упражнения для уменьшения живота после 30 лет сегодня в 14:41

Большой живот после 40: упражнения, которые реально помогают

Фитнес-эксперт рассказала, какие упражнения помогут убрать живот и проработать пресс. В программу входят скручивания, бег на месте и планка с подтягиванием коленей. Но ключом к результату остаётся дефицит калорий.

Читать полностью » Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот сегодня в 13:37

Кубики без часов в зале: как короткая тренировка меняет фигуру

Фитнес-эксперт рассказала, как добиться рельефного пресса за пять минут в день. Складка, медвежья походка и планка с прыжками прорабатывают все мышцы живота. Главное — делать регулярно и сочетать с дефицитом калорий.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили древний дворец лидийцев в Сардис
Красота и здоровье

Поддержите здоровье сердца: как 100 граммов лосося помогают в борьбе с заболеваниями сосудов
Авто и мото

НАМИ остановил сертификацию гибридного седана Forthing S7 в России из-за ошибок в документах
Садоводство

Аналитики: рост перелётов в Сочи повысил интерес к покупке курортного жилья
Наука и технологии

Учёные обнаружили древние следы рыб на территории Польши, датируемые 400 млн лет назад
Дом

Сода с сахаром и лимонный раствор помогают в борьбе с муравьями
Еда

Невролог перечислила причины частых пробуждений и дала советы по улучшению сна
Туризм

РБК: стоимость отдыха в Турции для россиян за три года выросла на 31%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru