Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день
Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась простым способом укрепить пресс, уделяя тренировкам всего несколько минут ежедневно.
Комплекс упражнений
Эксперт предложила программу из четырех упражнений, которые задействуют разные группы мышц живота:
- Складка
- Медвежья походка
- Скручивания с касанием ноги
- Планка с прыжками
По словам Ротач, главное — выполнять упражнения регулярно и корректировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.
Рельеф требует дисциплины
Специалист подчеркнула, что тренировки сами по себе не гарантируют кубики на животе.
Чтобы ускорить результат, необходимо:
- придерживаться дефицита калорий,
- следить за сбалансированным рационом,
- совмещать упражнения с правильным питанием.
Именно сочетание фитнеса и диеты позволяет быстрее избавиться от жира и сделать пресс рельефным.
