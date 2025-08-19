Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась простым способом укрепить пресс, уделяя тренировкам всего несколько минут ежедневно.

Комплекс упражнений

Эксперт предложила программу из четырех упражнений, которые задействуют разные группы мышц живота:

Складка

Медвежья походка

Скручивания с касанием ноги

Планка с прыжками

По словам Ротач, главное — выполнять упражнения регулярно и корректировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.

Рельеф требует дисциплины

Специалист подчеркнула, что тренировки сами по себе не гарантируют кубики на животе.

Чтобы ускорить результат, необходимо:

придерживаться дефицита калорий,

следить за сбалансированным рационом,

совмещать упражнения с правильным питанием.

Именно сочетание фитнеса и диеты позволяет быстрее избавиться от жира и сделать пресс рельефным.