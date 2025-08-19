Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Опубликована сегодня в 20:11

Кубики за минуты: простой комплекс для пресса каждый день

Фитнес-эксперт назвала комплекс из четырех упражнений для пресса

Фитнес-эксперт Ирина Ротач в беседе с изданием Men Today поделилась простым способом укрепить пресс, уделяя тренировкам всего несколько минут ежедневно.

Комплекс упражнений
Эксперт предложила программу из четырех упражнений, которые задействуют разные группы мышц живота:

  • Складка
  • Медвежья походка
  • Скручивания с касанием ноги
  • Планка с прыжками

По словам Ротач, главное — выполнять упражнения регулярно и корректировать нагрузку в зависимости от уровня подготовки.

Рельеф требует дисциплины
Специалист подчеркнула, что тренировки сами по себе не гарантируют кубики на животе.

Чтобы ускорить результат, необходимо:

  • придерживаться дефицита калорий,
  • следить за сбалансированным рационом,
  • совмещать упражнения с правильным питанием.

Именно сочетание фитнеса и диеты позволяет быстрее избавиться от жира и сделать пресс рельефным.

