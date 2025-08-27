Долголетие в движении: упражнения, которые превращают возраст в преимущество
Физическая активность после 60 лет — это не только возможность сохранить здоровье, но и способ продлить активное долголетие. Однако нагрузки должны быть грамотно подобраны. Врач и тренер Евгений Ерастов рассказал, с чего стоит начинать и чего избегать.
С чего начинать
"Пожилым людям в возрасте 60 лет и старше необходимо начинать тренировки с ходьбы или лёгких кардионагрузок. Бег противопоказан", — отмечает эксперт.
Оптимально:
- 6-8 тысяч шагов в день;
- лёгкие кардиотренировки без перегрузки сердца и суставов.
Подходящие дисциплины
- Йога и пилатес — укрепляют мышцы, улучшают гибкость и осанку;
- Плавание — щадит суставы, развивает выносливость и дыхательную систему;
- Ходьба — доступна и безопасна для большинства пожилых людей.
Все эти виды активности работают с весом собственного тела и минимизируют нагрузку на связки и суставы.
Силовые тренировки: минимум и осторожно
- Использовать минимальные веса;
- тренироваться на тренажёрах сидячего или лежачего типа, чтобы исключить осевые нагрузки;
заниматься 2 раза в неделю по 30-40 минут.
Важные правила
- Полный чекап организма перед началом тренировок (гормоны, анализы, дефициты, общее состояние здоровья).
- Все движения выполнять медленно, плавно, без рывков.
- Хорошо разминаться перед занятиями.
- Держать суставы в тепле — надевать длинные штаны и кофту с длинным рукавом.
- Обязательно тренироваться под контролем специалиста.
Итог
Для пожилых людей идеальны щадящие кардионагрузки, йога, плавание и пилатес. Силовые тренировки возможны только в мягком режиме и на специальных тренажёрах. Главное — регулярность, осторожность и контроль за здоровьем.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru