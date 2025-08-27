Долголетие в движении: упражнения, которые превращают возраст в преимущество

Физическая активность после 60 лет — это не только возможность сохранить здоровье, но и способ продлить активное долголетие. Однако нагрузки должны быть грамотно подобраны. Врач и тренер Евгений Ерастов рассказал, с чего стоит начинать и чего избегать.

С чего начинать

"Пожилым людям в возрасте 60 лет и старше необходимо начинать тренировки с ходьбы или лёгких кардионагрузок. Бег противопоказан", — отмечает эксперт.

Оптимально:

6-8 тысяч шагов в день;

лёгкие кардиотренировки без перегрузки сердца и суставов.

Подходящие дисциплины

Йога и пилатес — укрепляют мышцы, улучшают гибкость и осанку;

Плавание — щадит суставы, развивает выносливость и дыхательную систему;

Ходьба — доступна и безопасна для большинства пожилых людей.

Все эти виды активности работают с весом собственного тела и минимизируют нагрузку на связки и суставы.

Силовые тренировки: минимум и осторожно

Использовать минимальные веса;

тренироваться на тренажёрах сидячего или лежачего типа, чтобы исключить осевые нагрузки;

заниматься 2 раза в неделю по 30-40 минут.

Важные правила

Полный чекап организма перед началом тренировок (гормоны, анализы, дефициты, общее состояние здоровья).

Все движения выполнять медленно, плавно, без рывков.

Хорошо разминаться перед занятиями.

Держать суставы в тепле — надевать длинные штаны и кофту с длинным рукавом.

Обязательно тренироваться под контролем специалиста.

Итог

Для пожилых людей идеальны щадящие кардионагрузки, йога, плавание и пилатес. Силовые тренировки возможны только в мягком режиме и на специальных тренажёрах. Главное — регулярность, осторожность и контроль за здоровьем.