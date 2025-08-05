Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бабушка в спортзале
Бабушка в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована вчера в 23:33

Не зря потраченные усилия: как избежать самых распространённых ошибок новичков в зале

5 ошибок новичков в тренировках, которые приводят к травмам и отсутствию результатов

Когда новички начинают тренировки в фитнес-клубе, они часто допускают распространенные ошибки. Основная из них — выполнение упражнений без правильной техники. Это может привести не только к отсутствию результатов, но и к травмам. Чтобы избежать таких ситуаций, важно изучить технику выполнения упражнений и понимать, как они воздействуют на мышцы.

Ошибки в выполнении упражнений

Маятниковые наклоны стоя
Это упражнение часто используется для уменьшения талии, но оно неэффективно для жиросжигания на боках. Важно помнить, что жир сжигается по всему телу, а не в определенных зонах. При этом маятниковые наклоны могут привести к увеличению объема мышц живота, что визуально увеличит талию.

Сведение ног сидя в тренажере
Это упражнение не даст заметных результатов для подтяжки внутренней части бедер, особенно если оно выполняется с легким весом. Для проработки ног необходимы базовые упражнения, такие как приседания, жимы ногами и выпады.

Разгибание руки с гантелью
Если вы удерживаете рабочую руку за головой другой рукой, вы уменьшаете амплитуду движения, что снижает эффективность упражнения. Правильное выполнение — это опускание руки максимально вниз, чтобы гантель коснулась трапеции, а затем возврат в исходное положение.

Пуловеры для увеличения мышц груди
Пуловеры — это изолирующее упражнение, направленное на развитие широчайших мышц спины, а не груди. Поэтому оно не подходит для целей увеличения грудных мышц.

Жим штанги лежа с широким хватом
Это упражнение будет эффективно только в первые месяцы тренировок для новичков. Для дальнейшего роста груди стоит использовать другие методы.

Дополнительные упражнения, которые можно заменить
Отведение рук в стороны или махи руками в тренажере кроссовер
Лучше заменить эти упражнения на базовые для плеч, такие как жимы с гантелями или армейский жим.

Разгибание рук в кроссовере с веревочной ручкой
Эффективность этого упражнения значительно ниже, чем при использовании жесткой металлической ручки.

Сгибание рук в кроссовере
Это упражнение можно заменить на сгибания рук с гантелями или штангой для более эффективной проработки бицепса.

Сведение рук в тренажере "Бабочка"

Это упражнение плохо подходит для роста мышечной массы. Лучше заменить его на жимы лежа или разведение рук с гантелями.

Разгибание ног сидя в тренажере
Для более эффективной тренировки ног стоит делать классические приседания со штангой, которые воздействуют на все основные мышцы ног.

Качание корпуса на гиперэкстензии
Необходимо либо напрягать мышцы спины, либо ягодичные, чтобы избежать травм и достичь максимального эффекта.

Тяга в кроссовере на спину с наклонами
Важно зафиксировать корпус и тянуть за счет мышц спины, при этом лопатки должны сходиться вместе. Наклоны тела и отведение его назад неэффективны для работы спины.

Тренировка трапеции с слишком большим весом
Тренировка трапеции с большим весом не даст нужного эффекта. Для роста трапеции важно постепенно увеличивать нагрузку, избегая травм.

Советы для новичков
Правильная техника выполнения упражнений: всегда изучайте правильную технику, прежде чем увеличивать вес.

Включайте базовые упражнения: такие как приседания, жимы ногами и жимы с гантелями, для более эффективной проработки мышц.

Увлажнение и отдых: не забывайте о важности восстановления между тренировками, чтобы избежать перетренированности.

Постепенное увеличение нагрузки: для безопасного и эффективного роста мышц увеличивайте вес постепенно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Club Pilates: тренировки стоя активируют мышцы корпуса и снижают риск падений сегодня в 0:10

Спина, ноги, равновесие: всё держится на одном забытом приёме

Потеря равновесия с возрастом — не приговор. Один метод тренировок помогает укрепить устойчивость, избежать падений и сохранить подвижность.

Читать полностью » Дыхание и порядок упражнений определяют эффективность классического пилатеса — мнение специалистов вчера в 18:10

Это не растяжка: чем на самом деле тренирует тело классический пилатес

Классический Пилатес — это не только растяжка, но и настоящая тренировка силы и контроля. Узнай, с чего начать, чтобы получить максимум пользы.

Читать полностью » Как стоячие позы в йоге влияют на баланс и мышцы — объяснение сертифицированного тренера вчера в 17:50

Эти позы йоги меняют тело не на коврике, а в повседневной жизни

Стоячие позы в йоге — это больше, чем баланс. Они меняют осанку, сознание и то, как вы проживаете каждый день. Почему — рассказываем внутри.

Читать полностью » Специалист по физподготовке Харкофф назвал пользу утренней растяжки для позвоночника вчера в 17:10

Если не растянуться с утра — тело заплатит болью уже к обеду

Почему утренние мышцы "ржавеют" и как с этим справиться за 5 минут? Простая привычка поможет снизить боль, улучшить осанку и зарядить энергией на весь день.

Читать полностью » Сколько калорий сжигается на Бикрам-йоге — данные Harvard Health вчера в 16:50

Горячее не значит жиросжигающее: что скрывает Бикрам-йога

Пот льётся ручьём, но тают ли калории? Разбираемся, сколько энергии ты реально тратишь на Бикрам-йоге и как сделать её частью эффективного похудения.

Читать полностью » Потоотделение регулирует температуру тела во время тренировок — физиолог Линдси Бейкер вчера в 16:10

Главная функция пота не в том, о чём вы подумали: неожиданная правда о тренировках

Почему простой стакан воды после тренировки может не спасти? Разбираемся, как пот влияет на выносливость и зачем организму электролиты для качественной гидратации.

Читать полностью » Каролина Араухо: как безопасно наращивать мышцы в зрелом возрасте вчера в 15:50

Старость начинается не с морщин: один признак, который виден только телу

После 50 мышцы теряются быстрее, чем кажется — но это не приговор. Можно ли восстановить силу и подвижность? Ответ удивит вас.

Читать полностью » Физиотерапевт Грейсон Уикхем назвал преимущества обратных скручиваний для нижнего пресса вчера в 15:10

Это упражнение качает пресс снизу — но почему о нём почти никто не говорит

Обратные скручивания — простой, но недооценённый способ укрепить нижнюю часть пресса и защитить спину. Разбираем технику, нюансы и полезные вариации.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Обновлённая решетка Mercedes получит 942 светящиеся точки и анимацию — премьера в сентябре
Спорт и фитнес

Бег на месте сжигает до 100 калорий за 12 минут — данные CDC и MyFitnessPal
Культура и шоу-бизнес

"Главы государств" Найшуллера вошёл в топ-5 самых популярных фильмов Amazon Prime Video
Культура и шоу-бизнес

Психолог Костеренко назвал песни Кадышевой фактором риска для брака
Еда

Рецепт запечённого картофеля с сыром и майонезом: пошаговая инструкция
Еда

Рецепт торта Маша: простой бисквит на сгущенке за 20 минут
Наука и технологии

Молния длиной 829 км зафиксирована над США — ВМО подтвердила новый мировой рекорд
Еда

Рецепт веганской версии печенья McVitie's: без масла и молока, но с тем же вкусом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru