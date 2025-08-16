Пресс без спортзала и коврика: тренировка, которую можно делать даже лёжа на диване

Можно ли улучшить здоровье и фигуру, не покидая пределы своей квартиры, а порой — даже не вставая с дивана? Оказывается, да. Более того, тренировки мышц пресса — это не только про эстетику.

Почему важно качать пресс?

Мышцы живота выполняют куда более важную функцию, чем просто формирование "кубиков". Их регулярная тренировка:

Улучшает работу органов пищеварения,

Способствует нормализации работы мочеполовой системы,

Поддерживает здоровье внутренних органов,

Улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник.

Главное — не вставать!

Анна Полякова, преподаватель Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия", а также фитнес-директор сети клубов С. С.С.Р, поделилась с "КП Спорт" подборкой эффективных упражнений, которые можно делать даже лёжа. Идеально подойдёт коврик, но подойдёт и диван — главное, не искать отговорки.

Разминка — обязательна

Прежде чем приступить к упражнениям, стоит как следует разогреться. Танцы под любимую музыку, марш на месте, лёгкий бег или даже прыжки — всё это отлично подготовит тело.

Если позволяет здоровье, можно добавить:

Прыжки со скакалкой (5-15 минут),

Вращение обруча с насадками (особенно популярны массажные — они усиливают эффект).

Простое скручивание: основа

Обычное скручивание — базовое, но весьма действенное упражнение.

Лягте на спину, руки за головой, ноги зафиксированы.

На выдохе — поднимайте корпус, на вдохе — опускайтесь обратно.

Чувствуйте, как напрягаются мышцы пресса.

Рекомендации: 3 подхода по 20 повторений минимум.

Чуть сложнее: скручивания с поворотом

Для тех, кто готов к дополнительной нагрузке:

Поднимайте корпус и одновременно тянитесь локтем к противоположному колену.

Сначала левый локоть к правому колену, затем наоборот.

Это упражнение задействует косые мышцы живота, делая талию визуально уже и усиливая эффект от тренировки.