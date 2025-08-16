Пресс без спортзала и коврика: тренировка, которую можно делать даже лёжа на диване
Можно ли улучшить здоровье и фигуру, не покидая пределы своей квартиры, а порой — даже не вставая с дивана? Оказывается, да. Более того, тренировки мышц пресса — это не только про эстетику.
Почему важно качать пресс?
Мышцы живота выполняют куда более важную функцию, чем просто формирование "кубиков". Их регулярная тренировка:
- Улучшает работу органов пищеварения,
- Способствует нормализации работы мочеполовой системы,
- Поддерживает здоровье внутренних органов,
- Улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник.
Главное — не вставать!
Анна Полякова, преподаватель Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия", а также фитнес-директор сети клубов С. С.С.Р, поделилась с "КП Спорт" подборкой эффективных упражнений, которые можно делать даже лёжа. Идеально подойдёт коврик, но подойдёт и диван — главное, не искать отговорки.
Разминка — обязательна
Прежде чем приступить к упражнениям, стоит как следует разогреться. Танцы под любимую музыку, марш на месте, лёгкий бег или даже прыжки — всё это отлично подготовит тело.
Если позволяет здоровье, можно добавить:
- Прыжки со скакалкой (5-15 минут),
- Вращение обруча с насадками (особенно популярны массажные — они усиливают эффект).
- Простое скручивание: основа
- Обычное скручивание — базовое, но весьма действенное упражнение.
- Лягте на спину, руки за головой, ноги зафиксированы.
- На выдохе — поднимайте корпус, на вдохе — опускайтесь обратно.
- Чувствуйте, как напрягаются мышцы пресса.
- Рекомендации: 3 подхода по 20 повторений минимум.
Чуть сложнее: скручивания с поворотом
Для тех, кто готов к дополнительной нагрузке:
Поднимайте корпус и одновременно тянитесь локтем к противоположному колену.
Сначала левый локоть к правому колену, затем наоборот.
Это упражнение задействует косые мышцы живота, делая талию визуально уже и усиливая эффект от тренировки.
