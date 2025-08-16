Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Домашняя тренировка для похудения
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Пресс без спортзала и коврика: тренировка, которую можно делать даже лёжа на диване

Полякова: тренировка пресса улучшает пищеварение и снижает нагрузку на позвоночник

Можно ли улучшить здоровье и фигуру, не покидая пределы своей квартиры, а порой — даже не вставая с дивана? Оказывается, да. Более того, тренировки мышц пресса — это не только про эстетику.

Почему важно качать пресс?
Мышцы живота выполняют куда более важную функцию, чем просто формирование "кубиков". Их регулярная тренировка:

  • Улучшает работу органов пищеварения,
  • Способствует нормализации работы мочеполовой системы,
  • Поддерживает здоровье внутренних органов,
  • Улучшает осанку и снижает нагрузку на позвоночник.

Главное — не вставать!
Анна Полякова, преподаватель Факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия", а также фитнес-директор сети клубов С. С.С.Р, поделилась с "КП Спорт" подборкой эффективных упражнений, которые можно делать даже лёжа. Идеально подойдёт коврик, но подойдёт и диван — главное, не искать отговорки.

Разминка — обязательна
Прежде чем приступить к упражнениям, стоит как следует разогреться. Танцы под любимую музыку, марш на месте, лёгкий бег или даже прыжки — всё это отлично подготовит тело.

Если позволяет здоровье, можно добавить:

  • Прыжки со скакалкой (5-15 минут),
  • Вращение обруча с насадками (особенно популярны массажные — они усиливают эффект).
  • Простое скручивание: основа
  • Обычное скручивание — базовое, но весьма действенное упражнение.
  • Лягте на спину, руки за головой, ноги зафиксированы.
  • На выдохе — поднимайте корпус, на вдохе — опускайтесь обратно.
  • Чувствуйте, как напрягаются мышцы пресса.
  • Рекомендации: 3 подхода по 20 повторений минимум.

Чуть сложнее: скручивания с поворотом
Для тех, кто готов к дополнительной нагрузке:

Поднимайте корпус и одновременно тянитесь локтем к противоположному колену.
Сначала левый локоть к правому колену, затем наоборот.
Это упражнение задействует косые мышцы живота, делая талию визуально уже и усиливая эффект от тренировки.

