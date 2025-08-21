Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спин байк
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenA is licensed under Free for commercial use
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:22

Физиотерапия уступает спортзалу? Новое исследование перевернуло подход к лечению суставов

Исследование: групповые велотренировки эффективнее физиотерапии при болях в бедре

Новое исследование показало: групповые тренировки на велотренажерах могут оказаться более действенным способом борьбы с болью в бедрах, чем привычная физиотерапия. Такой вывод сделали ученые из Борнмутского университета и Университетской больницы Дорсета (UHD). Их работа опубликована в The Lancet Rheumatology.

Что изучали
В исследовании участвовали 211 пациентов с остеоартритом тазобедренного сустава — заболеванием, от которого страдают около 3,2 млн человек в Великобритании. При этом недуге разрушается хрящ, появляются боли и снижается подвижность.

Испытуемых разделили на две группы:

первая получала стандартную физиотерапию,
вторая проходила восьминедельную программу Chain, включавшую:

  • 30 минут занятий с физиотерапевтом,
  • 30 минут тренировок на велотренажере под руководством фитнес-инструктора,
  • образовательные семинары.

Результаты
Участники программы Chain показали заметное улучшение качества жизни. Особенно это проявилось в повседневной активности, что оценивалось по шкале ADL (Activities of Daily Living) из опросника HOOS.

Таким образом, сочетание физических нагрузок и образовательного компонента дало больший эффект, чем традиционная терапия.

Но есть нюанс
Авторы подчеркивают: нужны дополнительные исследования, чтобы понять, насколько стабильным будет результат в долгосрочной перспективе.

