Ходьба или бег
Ходьба или бег — это упражнение, которое нужно выполнять на регулярной основе. Такая форма кардио помогает улучшить сердечно-сосудистую систему и служит отличным методом управления стрессом. Кроме того, ходьба и бег могут повысить вашу выносливость.
Силовые тренировки
Включение упражнений с собственным весом и отягощений в свой распорядок дня — верный способ улучшить свою физическую форму, общее состояние здоровья. Кроме того, исследования показывают, что тренировки с отягощениями не менее 30 минут в неделю связаны со снижением риска ишемической болезни сердца на 23% по сравнению с отсутствием поднятия тяжестей вообще.
Растяжка
Работа над гибкостью и растяжкой — это фитнес-привычка, которая также важна. Эта форма упражнений помогает улучшить равновесие и предотвратить травмы от других видов деятельности.
Фото: dvidshub.net/Sgt. Bobby Yarbrough (work of a United States Marine or employee, taken or made as part of that person's official duties)
Представитель администрации США заявил о достижении мира в Газе
Участники переговоров в Дохе по вопросу прекращения огня в секторе Газа и обмена заложниками сумели преодолеть оставшиеся разногласия, и теперь соглашение готово к подписанию, заявил в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.
ХАМАС: США тянут время и не хотят завершать конфликт в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Штаты намеренно затягивают завершение конфликта в анклаве Газы. Представитель палестинцев Сами Абу Зухри сообщил, что после переговоров в Дохе очевидно: Америка создаёт "ложноположительную атмосферу", но на деле тянет время и не стремится к окончанию боевых действий.
Выставку трофейной техники НАТО в Тюмени посетила 171 тысяча человек
Около 171 тысячи человек посетили выставку "Сила V правде — гордость и победа", на которой демонстрируется захваченная техника НАТО, в Тюмени. Об этом сообщил РИА Новости Николай Савченко, специальный представитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО.
Путин обратился к участникам, организаторам и гостям молодежного форума «Истоки»
Президент России Владимир Путин обратился к участникам, организаторам и гостям Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки». Он отметил, что программа форума значительно расширилась, и теперь он стал важной и востребованной площадкой для общения.