4 упражнения для здорового сердца: делайте их регулярно

Ходьба или бег

Ходьба или бег — это упражнение, которое нужно выполнять на регулярной основе. Такая форма кардио помогает улучшить сердечно-сосудистую систему и служит отличным методом управления стрессом. Кроме того, ходьба и бег могут повысить вашу выносливость.

Силовые тренировки

Включение упражнений с собственным весом и отягощений в свой распорядок дня — верный способ улучшить свою физическую форму, общее состояние здоровья. Кроме того, исследования показывают, что тренировки с отягощениями не менее 30 минут в неделю связаны со снижением риска ишемической болезни сердца на 23% по сравнению с отсутствием поднятия тяжестей вообще.

Растяжка

Работа над гибкостью и растяжкой — это фитнес-привычка, которая также важна. Эта форма упражнений помогает улучшить равновесие и предотвратить травмы от других видов деятельности.

Фото: dvidshub.net/Sgt. Bobby Yarbrough (work of a United States Marine or employee, taken or made as part of that person's official duties)