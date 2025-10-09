Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина отжимается
Мужчина отжимается
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Прокачайте верхнюю часть тела за 20 минут: пять упражнений, которые сделают вас сильнее

Тренировка с гантелями: 5 упражнений для проработки плеч, груди и трицепсов

Тренировка, включающая упражнения с гантелями, нацелена на развитие верхней части тела. Она эффективна для проработки таких мышц, как трицепсы, плечи и грудные. При этом упражнения также помогают укрепить пресс, улучшая общую физическую форму. Такая тренировка, помимо укрепления мускулатуры, способствует улучшению выносливости и координации. Каждое упражнение в тренировке длится 40 секунд, после чего следует 20 секунд отдыха перед переходом к следующему. Этот интервал отдыха позволяет восстанавливаться, но при этом не даёт мышцам слишком сильно расслабиться, поддерживая высокий уровень нагрузки.

Тренировка состоит из пяти базовых упражнений, которые помогают вам эффективно прокачать верхнюю часть тела. Рассмотрим их более детально:

  1. Отжимания "спайдермен" в движении - это разновидность классических отжиманий, при которой одна нога подводится к руке, а затем возвращается в исходное положение. Это динамичное движение активирует не только грудные и плечевые мышцы, но и мышцы кора. Такие отжимания требуют хорошей координации и развивают не только силу, но и гибкость.

  2. Круги на трицепс с колен - это упражнение активно развивает трицепсы. Важно, чтобы движения были плавными и контролируемыми. Когда вы стоите на коленях, это уменьшает нагрузку на суставы, что помогает сосредоточиться на целевых мышцах. Однако для более сложных вариантов можно выполнять это упражнение, не опираясь на колени.

  3. Отжимания - это классическое упражнение, которое направлено на проработку грудных, плечевых и трицепсных мышц. При выполнении отжиманий важно следить за правильной техникой: руки должны располагаться на уровне плеч, а тело должно быть прямым от головы до пяток.

  4. X-планка с касанием стоп - это упражнение на основе стандартной планки, но с добавлением динамичного элемента — касания стопы противоположной рукой. Это упражнение активно тренирует плечи, пресс и спину, улучшая координацию и стабильность.

  5. "Червь" в отжиманиях - это уникальное упражнение, которое сочетает элементы растяжки и силовой тренировки. Оно помогает укрепить плечи, спину и пресс, развивая гибкость и устойчивость тела.

После выполнения последнего упражнения следует 20 секунд отдыха, и затем тренировка повторяется. Важно выполнять три круга по всему комплексу упражнений, чтобы максимально нагрузить мышцы и получить результат.

Советы для успешного выполнения тренировки

Чтобы тренировка приносила максимальную пользу, важно следовать нескольким основным рекомендациям:

  • Не забывайте о технике: правильное выполнение каждого упражнения снижает риск травм и помогает более эффективно прорабатывать целевые группы мышц. Например, при отжиманиях старайтесь держать тело прямо, а не прогибать спину.

  • Увлажнение: поддержание водного баланса в организме важно для обеспечения нормальной работы мышц и предотвращения обезвоживания. Пейте воду во время тренировки, особенно если она интенсивная.

  • Постепенно увеличивайте нагрузку: начинайте с лёгких весов и постепенно увеличивайте их по мере того, как ваш уровень подготовки будет расти. Не спешите, давайте мышцам время на восстановление.

  • Отдых и восстановление: между подходами важно давать себе достаточно времени для восстановления. Короткие интервалы отдыха в 20 секунд — это оптимальное время, чтобы поддерживать интенсивность тренировки и не перегружать организм.

  • Разогрев и заминка: перед началом тренировки важно провести разогрев, чтобы подготовить мышцы и суставы к нагрузке. По завершении тренировки не забудьте сделать заминку, чтобы расслабить мышцы и предотвратить возникновение болей на следующий день.

Ошибки, последствия и альтернативы

Как и в любой тренировки, важно избегать распространённых ошибок, которые могут снизить эффективность и привести к травмам.

  • Ошибка: недостаточный отдых между упражнениями.
  • Последствие: если отдых слишком короткий, мышцы не успевают восстановиться, что может привести к быстрой усталости и даже травмам.
  • Альтернатива: соблюдение рекомендованных интервалов отдыха между упражнениями. Так вы дадите мышцам возможность восстановиться, что улучшит результаты тренировки.
  • Ошибка: неправильная техника выполнения отжиманий.
  • Последствие: если отжимания выполняются с неправильной техникой, может возникнуть боль в плечах или спине, а также возрастает риск травм.
  • Альтернатива: уделяйте внимание правильному положению тела. Например, при отжиманиях следите, чтобы руки располагались точно на уровне плеч, а спина была ровной.
  • Ошибка: выполнение упражнений с чрезмерным весом.
  • Последствие: слишком большой вес может привести к травмам суставов и перенапряжению мышц.
  • Альтернатива: выбирайте вес, с которым вам комфортно выполнять упражнения, постепенно увеличивая нагрузку по мере улучшения физической подготовки.

FAQ

  1. Как выбрать правильный вес гантелей для тренировки?
    Для новичков рекомендуется начинать с лёгких гантелей весом от 1 до 4 кг, чтобы привыкнуть к движению и технике. По мере увеличения силы и выносливости вес можно постепенно увеличивать.

  2. Сколько времени нужно тренироваться, чтобы увидеть результаты?
    Первые видимые результаты, такие как увеличение силы и выносливости, можно заметить через 3-4 недели регулярных тренировок. Для видимого роста мышц может потребоваться больше времени — около 6-8 недель.

  3. Можно ли выполнять эту тренировку каждый день?
    Для оптимальных результатов тренироваться лучше 3-4 раза в неделю, давая мышцам время для восстановления. Каждый день тренироваться не рекомендуется, так как мышцы нуждаются в отдыхе для роста.

Мифы и правда

  • Миф: Для роста мышц необходимо тренировать каждую группу мышц ежедневно.
  • Правда: Мышцы растут в период восстановления, поэтому важно давать им отдых. Постоянная нагрузка без достаточного времени на восстановление может привести к перетренированности и травмам.
  • Миф: Отжимания могут привести к болям в плечах.
  • Правда: Если отжимания выполняются правильно, они безопасны и эффективны для тренировки плечевых, грудных и трицепсных мышц. Но важно следить за техникой и избегать перегрузок.

Тренировка для улучшения физической формы

Если ваша цель — укрепить верхнюю часть тела, развить плечи, грудные мышцы и трицепсы, то эта тренировка с гантелями идеально подойдёт. Она помогает улучшить общую физическую форму, повысить выносливость и развить координацию. Регулярное выполнение такого комплекса поможет вам достичь заметных результатов за короткое время, особенно если соблюдать правильную технику и балансировать нагрузку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спортивный физиолог Трофимов: упражнения стоя улучшают баланс и осанку сегодня в 4:31
Забудьте про скручивания: метод, который укрепляет пресс и спасает спину

Функциональная альтернатива скручиваниям: 10-минутный комплекс для пресса стоя укрепляет мышцы кора без боли и коврика, активируя всё тело.

Читать полностью » Фитнес-тренеры показали 30 эффективных кардиоупражнений с собственным весом сегодня в 4:10
Кардио без скуки и тренажёров: простые упражнения, от которых пот течёт рекой

Не любите бег или велосипед, но хотите тренировать сердце и выносливость? Разбираемся, как устроить эффективное кардио дома без оборудования.

Читать полностью » Тренер Крис Хериа представил комплекс упражнений для укрепления пресса без оборудования сегодня в 3:50
Тело в огне без штанги: как Крис Херия превращает обычные движения в сталь

Тренировка от Криса Хериа объединяет динамические и статические упражнения на пресс. Разбираемся, как правильно выполнять комплекс и не допускать ошибок.

Читать полностью » Национальный институт физической активности сообщил о пользе тренировок после 60 лет сегодня в 3:35
Мышцы не знают возраста: простая привычка, продлевающая молодость

После 60 лет движение становится лучшим лекарством. Как подобрать упражнения, питание и ритм, чтобы оставаться сильным и энергичным на долгие годы?

Читать полностью » Как актёры Голливуда быстро набирают мышечную массу для ролей — тренеры раскрыли методику сегодня в 3:10
Курица, брокколи и 4000 калорий в день: как актёры платят телом за роли супергероев.

Голливудские звёзды часто вынуждены превращаться в супергероев за считанные месяцы. Разбираемся, как им удаётся быстро набрать мышцы и сохранить результат.

Читать полностью » Программа Кайзы Керанен сочетает йогу, силовые упражнения и функциональные движения сегодня в 2:50
Кажется лёгкой — а потом чувствуешь мышцы, о которых не знал: новый тренд в тренировках

Комплекс Кайзы Керанен сочетает йогу, функциональные движения и растяжку. Разбираемся, как за 15 минут прокачать гибкость и силу без оборудования.

Читать полностью » Тренер Бубнис заявил, что регулярные упражнения на кор укрепляют позвоночник сегодня в 2:14
Не пресс решает, а мышцы кора: ошибка, из-за которой страдает спина

Укреплённый кор не только делает фигуру подтянутой, но и защищает позвоночник от перегрузок. Узнайте, какие упражнения помогут стать сильнее уже через пару недель.

Читать полностью » Как выполнять приседания на одной ноге без боли и перегрузки — советы специалистов сегодня в 2:10
Баланс, боль и восторг: упражнение, которое заставляет тело слушаться с полуслова

Приседания на одной ноге выглядят эффектно, но требуют силы и гибкости. Разбираемся, как безопасно научиться делать "пистолетики" и избежать ошибок.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Как правильно тренировать мышцы спины и ягодиц для здоровья позвоночника
Наука
Игры в детстве формируют пространственное мышление подростков и влияют на интеллект — Карсон Кунг
Садоводство
Кресс-салат, базилик и черри: эти растения реально вырастить в квартире зимой
Еда
Курица в майонезе с чесноком сохраняет сочность при запекании в духовке
Красота и здоровье
Врач Сергей Вялов: боль под грудиной и тошнота могут указывать на панкреатит
Еда
Курица в сметанном соусе при запекании в духовке сохраняет сочность мяса
Технологии
OpenAI приобретает мощности AMD с оплатой акциями компании — TechCrunch
Авто и мото
Юрист Цветкова: ГИБДД установит виновника аварии даже через несколько дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet