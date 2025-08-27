Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:10

Талия кажется уже без диет: эффект, который даёт тренировка плеч и спины

Физиотерапевт Самюэль Бекуртни назвал комплекс упражнений для укрепления спины и сужения талии

Представьте: узкая талия, о которой мечтали женщины XIX века, затягивая корсеты, и современные тренажёры для талии, которые обещают "чудо-эффект". Но знаете ли вы, что привычные скручивания и планки не так уж эффективны, если цель — подчеркнуть стройность? Оказывается, ключ к визуально тонкой талии вовсе не в бесконечных упражнениях на пресс. Секрет проще: нужно развивать спину и плечи, чтобы создать контраст и сделать фигуру более сбалансированной.

Почему стоит сменить акцент

Тренер и физиотерапевт из Нью-Йорка, Самюэль Бекуртни, предлагает смотреть шире: вместо того чтобы уменьшать талию, он советует расширять верхнюю часть корпуса. Такой подход делает осанку более выразительной и автоматически создаёт иллюзию узкой линии живота. И главное — это работает не только для внешнего вида, но и для здоровья спины и плеч.

Разминка без оборудования

Перед основной тренировкой важно разогреть мышцы. Здесь не нужны снаряды:

  • Scapular Push-Up — отжимания с акцентом на лопатки, которые улучшают подвижность плеч.
  • Shoulder Tap — простая, но эффективная планка с касанием плеч, укрепляющая мышцы кора.
  • Prone Swimmer — упражнение "пловец", которое отлично раскрывает плечевой пояс.

Эти движения активируют мышцы и готовят их к более серьёзным нагрузкам.

Суперсеты для силы и тонуса

Тренировка построена по принципу суперсетов — два упражнения подряд без паузы, затем отдых и повтор. Такой метод не только экономит время, но и помогает быстрее почувствовать эффект.

Суперсет 1

  • Bent-Over Gorilla Row — тяга гантелей из наклона, развивающая широчайшие мышцы спины.
  • Arnold Press — жим Арнольда для плеч и кора.

Суперсет 2

  • Rear Delt Fly — разводка рук для задних дельт.
  • Triceps Kickback — разгибание рук с гантелью, прорабатывающее трицепсы.

Суперсет 3

  • Plank Dumbbell Pull-Through — планка с протягиванием гантели под корпусом.
  • Renegade Row — тяга гантелей в упоре лёжа, включающая мышцы спины, рук и ягодиц.

Интересный факт

Учёные подтверждают: упражнения для верхней части тела не только улучшают визуальные пропорции, но и снижают риск болей в пояснице. А ещё развитие плечевого пояса положительно влияет на дыхательную систему — осанка становится свободнее, и лёгкие работают эффективнее.

Чтобы талия выглядела стройной, не обязательно изнурять себя скручиваниями. Сильные плечи и крепкая спина создадут тот самый контраст, о котором мечтают и мужчины, и женщины. Главное — регулярность и правильная техника.

