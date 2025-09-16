Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована вчера в 21:48

Гантели, стул и коврик: всё, что нужно для красивых рук

Тренер Рейчел Сакердоти предложила комплекс из пяти упражнений для укрепления трицепсов и плеч

Красивые и сильные руки — это не только бицепсы, которые чаще всего на слуху. Основную массу плеча формируют именно трицепсы — мышцы на задней стороне руки. Поэтому, если вы хотите добиться чётких контуров и функциональной силы верхней части тела, важно уделять внимание не только "фронту", но и "тылу".

Персональный тренер Рейчел Сакердоти предлагает пятидвижный комплекс, который сочетает базовые и изолирующие упражнения. Он укрепляет плечи, трицепсы, спину и пресс, а также помогает формировать красивый рельеф.

"Эта тренировка развивает силу верхней части тела за счёт комбинации базовых и изолирующих движений", — отметила тренер Рейчел Сакердоти.

Кроме эстетики, упражнения улучшают функциональность: станут проще движения на толчок и тягу в повседневной жизни.

План тренировки

Формат: выполняйте упражнения по кругу с отдыхом 30 секунд между раундами и 30-45 секунд между упражнениями.
Оборудование: стул или скамья, пара гантелей средней тяжести, коврик.

1. Отжимания

  • Примите упор лёжа: ладони под плечами, тело — прямая линия.

  • Согните руки в локтях под углом 45° и опуститесь вниз.

  • Поднимитесь обратно, выпрямляя руки.

  • Повторите 10 раз.

Совет: для упрощения выполняйте с колен или от опоры (диван, стул).

Почему полезно: это базовое движение развивает грудь, плечи, трицепсы и пресс.

2. Отжимания на трицепс (дипы)

  • Сядьте на край стула, руки по бокам таза.

  • Вынесите корпус вперёд, согните локти до угла 90°.

  • Вернитесь в исходное положение, выпрямив руки.

  • Сделайте 12 повторов.

Совет: чем ближе стопы, тем проще.

Почему полезно: изолирует и укрепляет трицепс, подтягивает заднюю поверхность руки.

3. Тяга гантели в наклоне

  • Встаньте, ноги на ширине плеч, гантели в руках.

  • Наклонитесь вперёд, спина прямая, колени чуть согнуты.

  • Подтяните гантель к рёбрам, ведя локоть вдоль корпуса.

  • Медленно опустите. Повторите 10 раз на каждую руку.

Почему полезно: укрепляет верх спины, задние дельты и бицепсы, улучшает осанку.

4. Жим гантелей на трицепс лёжа

  • Лягте на спину, гантели в руках, локти согнуты под 90°.

  • Выпрямите руки вверх, затем плавно вернитесь в исходное положение.

  • Сделайте 12 повторов.

Почему полезно: развивает длинную головку трицепса — ключ к рельефным рукам.

5. Разгибание руки назад (kickback)

  • Встаньте на четвереньки, гантель в одной руке.

  • Подтяните локоть к корпусу и зафиксируйте.

  • Выпрямите руку назад, затем вернитесь в исходное положение.

  • 12 повторов на каждую сторону.

Совет: не опускайте гантель до пола — держите напряжение в мышце.

Почему полезно: изолирует трицепс в верхней амплитуде, придаёт рукам форму.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Проработка всей верхней части тела Требуются гантели и устойчивая опора
Подходит для дома Новичкам может быть тяжело выдержать круг
Упражнения функциональны Нужно следить за техникой
Развивает силу и формирует рельеф Не даёт кардио-нагрузки

Сравнение с другими тренировками

Подход Особенности Для кого
Этот комплекс Сила + рельеф + функциональность Всем, кто хочет укрепить руки и спину дома
Тренировка с эспандером Лёгкая нагрузка, больше вариаций Новичкам и для восстановления
Кроссфит-комплекс Высокая интенсивность, кардио + сила Опытным спортсменам
Йога / пилатес Баланс и гибкость Для мягкой нагрузки и растяжки

Советы шаг за шагом

  1. Разложите оборудование заранее, чтобы не терять время между упражнениями.

  2. Следите за дыханием: выдох — на усилии, вдох — в фазе возврата.

  3. Начинайте с 2 кругов, постепенно переходите к 3-4.

  4. Контролируйте движения, избегайте рывков.

  5. Увеличивайте вес гантелей по мере прогресса.

Мифы и правда

  • Миф: для рельефных рук нужны только бицепсовые сгибания.
    Правда: трицепсы крупнее и важнее для формы руки.

  • Миф: девушкам не стоит работать с весами — "накачаются".
    Правда: умеренные веса формируют подтянутый рельеф без излишнего объёма.

  • Миф: отжимания достаточно.
    Правда: нужны и изолирующие упражнения, чтобы достичь баланса.

FAQ

Сколько раз в неделю выполнять комплекс?
2-3 раза, оставляя день на восстановление.

Можно ли заменить гантели бутылками с водой?
Да, на начальном этапе подойдут любые утяжелители.

Подходит ли новичкам?
Да, при корректной технике и лёгком весе.

Исторический контекст

Отжимания и тяги — базовые движения, которые использовались в армейских тренировках с начала XX века. Изолирующие упражнения на трицепс вошли в бодибилдинг в 50-60-е годы, когда акцент сместился с общей силы на эстетику. Сегодня сочетание этих двух подходов используют в функциональном фитнесе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: слишком быстрое выполнение.
    Последствие: потеря техники, нагрузка на суставы.
    Альтернатива: двигаться медленно и подконтрольно.

  • Ошибка: брать слишком тяжёлые гантели.
    Последствие: перегрузка плеч и локтей.
    Альтернатива: начинать с лёгкого веса.

  • Ошибка: проваливаться в пояснице при отжиманиях.
    Последствие: риск боли в спине.
    Альтернатива: использовать наклон или колени.

А что если…

Вы включите этот круг в утреннюю зарядку? Всего 20 минут — и вы получите сильные руки, устойчивую спину и бодрый старт дня.

Интересные факты

  1. Трицепс занимает до 60% массы руки, а бицепс — только около 30%.

  2. Отжимания — одно из древнейших упражнений: их практиковали ещё в Индии тысячи лет назад.

  3. "Кикбэк" популярен в фитнесе, потому что прорабатывает мышцу в пиковой точке нагрузки.

